Под угрозой сноса: Удастся ли пермякам спасти дома в охранной зоне?

Пермь, , 11:07 — REGNUM В Пермском крае в защитных зонах вблизи газо‑ и нефтепроводов расположено около 400 строений, в том числе 105 жилых домов. Судебные споры с нефтегазовыми компаниями возникли у собственников земли в Добрянском районе (деревня Адищево), Краснокамском районе (деревня Нижняя Ивановка, деревня Кормильцы), Пермском районе (деревня Болгары, СНТ «Ерепеты»), Бардымском районе и в городе Перми (Орджоникидзевский, Индустриальный, Мотовилихинский, Свердловский районы, Архиерейка), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом министерстве строительства и архитектуры.

Как отметили в ведомстве, властям удалось договориться с владельцами трубопроводов, что они не будут передавать исполнительные листы на снос домов до нахождения путей решения проблемы на федеральном уровне. Проблема заморожена до конца 2017 года.

Стоит отметить, что тема сноса жилых построек по искам нефтегазовых компаний к добросовестным приобретателям земельных участков в связи с нахождением трубопроводов в недопустимых расстояниях от городов, населенных пунктов и садовых некоммерческих товариществ актуальна примерно для трети регионов страны, в частности, Московской, Владимирской, Ростовской областей, Пермского края, Татарии.

Согласно действующему законодательству, здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств лиц, допустивших нарушения (ч. 4 ст. 32 Федерального закона от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»). В ряде случаев речь идет об участках, не оформленных надлежащим образом в собственность, или постройках, разрешение на строительство которых не было получено. Однако большинство исков предъявляется к законным владельцам земельных участков, имеющих все необходимые правоустанавливающие документы. Причем администрации соответствующих населенных пунктов, выдающие разрешения на строительство, и тем более сами граждане, как правило, не знали о существующих ограничениях на использование участков, так как в кадастровой документации не содержатся сведения об охранных зонах и минимальных расстояниях до объектов системы газоснабжения, регистрация ограничений прав на землю в связи с установлением таких зон владельцами трубопроводов не была осуществлена.

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По итогам программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», 22 июня 2017 года, правительству РФ было дано поручение составить реестр объектов, которые полностью или частично расположены в зонах минимально допустимых расстояний от объектов трубопроводного транспорта, с целью определения возможного количества граждан, жилые дома и иные объекты капитального строительства которых попали в охранные зоны.

В ближайшее время нефтяники и газовики должны предоставить реестры объектов, которые полностью или частично расположены в зонах минимально допустимых расстояний от трубопроводов.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом министерстве строительства и архитектуры, региональное правительство уже направило в адрес федерального Минстроя информацию о таких объектах. Помимо информации об объектах в адрес Министерства строительства и ЖКХ России направлены предложения о внесении изменений в действующее законодательство с целью обеспечения имущественных прав граждан, добросовестных владельцев земельных участков, попавших в охранные и минимально допустимые зоны трубопроводов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае в 2016 году прошла волна протестов против сноса домов и изъятия земельных участков в охранной зоне магистрального трубопровода. Свои предложения по урегулированию проблемы собственники домов, которые попадают под снос, направляли местным властям, однако безрезультатно. Летом 2016 года жители Перми обратились к президенту РФ. Пермяки подчеркивали, что дома приобретались официально, и информации об обременении не было.

Стоит также отметить, что в 2016 году в аппарате уполномоченного по правам человека в Прикамье сообщали о 3000 проблемных земельных участках, попавших в охранную зону.

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