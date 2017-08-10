Проекты «Ночных волков» надо поддержать, считают 54% граждан: опрос

Москва, , 10:57 — REGNUM О существовании байкерского клуба «Ночные волки» поверхностно знают 75% жителей России. Подробно осведомлены о деятельности клуба только 12% граждан. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отношение к «Ночным волкам» можно охарактеризовать как положительно-нейтральное. Так, 41% опрошенных дали положительные оценки клубу, 44% относятся к нему нейтрально, негативно отзываются о нем только 8% опрошеных.

О лидере «Ночных волков» Александре Залдостанове («Хирурге») слышало лишь 39% жителей России.

Более всего «Хирург» запомнился гражданам запланированным к 9 мая мотопробегом до Берлина (мероприятие не состоялось). Политическая позиция, Залдостанова для 63% слышавших о нем, остается неизвестной. Среди высказавших ту или иную позицию 24% поддерживают ее, 8% — нет.

54% граждан РФ считают, что проекты «Ночных волков» такие, как развитие мотоциклетного спорта, мотопробеги, детские елки, государство должно финансово поддерживать.

Против финансирования общественных акций байкеров из госбюджета выступают 29%.

Опрос» проведен 3−4 августа 2017 одаг. В опросе принимают участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.

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Как сообщает ИА REGNUM, байкерский клуб «Ночные волки» существует с 1989 года. Это первый официальный в СССР байкерский клуб. Был зарегистрирован в 1995 году как общественная некоммерческая организация «Русские мотоциклисты». Имеет байк-центр в Нижних Мнёвниках в Москве.