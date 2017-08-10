Опрос: Большинство молодых пар хочет только одного ребенка

Москва, , 10:42 — REGNUM Почти половина граждан Российской Федерации (48%) младше 30 лет, состоящих в браке, хотчет только одного ребенка. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование Высшей школой экономики и Российского государственного социального университета, в результате которого были опрошены 2 тыс. молодых людей.

«Большинство молодых людей, состоящих в браке, хотят одного ребенка (48%), — говорится в сообщении. — О двух детях мечтают 39%, а растить трех и более малышей готовы только 13% респондентов».

Результаты иследования также показали, что 53% молодых супругов считают, что лучше всего отдать своего ребенка на воспитание в муниципальный детский сад. 17% респондентов выступают за частный детсад, 2% — за няню. 9% опрошенных рассчитывают на помощь своих родителей. 19% думают, что лучше всего воспитывать ребенка в семье.

Эксперты, которые изучили результаты этого исследования, отмечают, что воспитывать нескольких детей гораздо легче. Когда семья останавливается на одном ребенке, то из-за избытка родительской любви он может вырасти избалованным, так как не привык общаться с равными.