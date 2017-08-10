В Ярославской области уволенный журналист подает в суд на редактора

Тутаев, Ярославская область, , 10:40 — REGNUM В Ярославской области уволенный из тутаевской газеты «Берега» журналист Алексей Кривцов подает в суд на редактора газеты Алена Соколову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам журналист.

Алексей Кривцов был уволен по собственному желанию после поста в сети Facebook об инциденте с охраной региональных чиновников на праздновании дня города Тутаева 5 августа. Журналист сказал, что сделал это под давлением. Между тем после инцидента редактор газеты «Берега» Алена Соколова нелицеприятно отзывалась о своем бывшем сотруднике в социальной сети. В нем редактор говорит о личности журналиста, характеризуя его крайне негативно.

«А кто поет песни по ночам во дворах города, в том числе, после дня города?», — вот самая невинная часть поста главного редактора, посвященного уволенному журналисту.

Алексей Кривцов считает, что данная публикация порочит его честь и готовит заявление в суд.

«Я пытался в группе газеты «Берега» в соцсетях опровергнуть высказывания про мой якобы алкоголизм. Но Алена Соколова удаляла комментарии. Я решил обратиться в суд» , — сказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Кривцов.

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