Израильские военные уничтожают дома палестинских террористов

Тель-Авив, , 10:25 — REGNUM Израильские военные заявили, что уничтожили дома трех палестинцев на Западном берегу реки Иордан, сообщает 10 августа Associated Press.

Снесенные дома принадлежали людям, совершившим нападения на вооруженные силы Израиля. Кроме того, еще один дом был заблокирован.

В деревне Дейр-Абу-Машаль было уничтожено два дома, здесь проживали палестинцы, участвовавшие в июньском нападении на Иерусалим. Третий дом снести здесь не удалось, так как это нанесло бы ущерб соседним постройкам.

Третий дом был снесен в деревне Силвад, в нем проживал палестинец, совершивший в апреле наезд на израильского солдата, который скончался от полученных травм.

Снос домов, принадлежащих палестинцам, осуществляющим нападения на израильских военных, есть часть политики Тель-Авива по предупреждению подобных нападений в будущем.

Напомним, нападения на израильских полицейских случаются достаточно часто. Последним резонансным событием данного рода было нападение 14 июля в Иерусалиме в районе Храмовой горы, в результате два сотрудника правоохранительных органов погибли.

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