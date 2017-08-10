Многодетные семьи Ярославской области готовятся к серии пикетов

Ярославль, , 10:17 — REGNUM Многодетные родители Ярославской области планируют провести серию одиночных пикетов на Советской площади в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила вице-председатель общественной организации «Многодетные семьи Ярославии» Елена Воронина.

«Друзья, отступать некуда. За время пребывания у власти нынешних чиновников детские и спортивные площадки города на 50% в аварийном состоянии, просто опасны для детей, отобрали льготы у семей с тройняшками и семью детьми, с лекарственным обеспечение — полный бардак, в школах — поборы. Городу не только праздник нужен, но и проблемы необходимо решать!» — сообщают организаторы акции на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Они напоминают о том, что в Глебовском сельском поселении 200 семей уже несколько лет не могут пользоваться выделенными им бесплатными земельными участками, потому что обещанной властью дороги нет.

«Перечислять можно бесконечно. При этом на всех заседаниях звучит одно и тоже — у многодетных проблем нет! Пора вынести на улицы правду. Пора показать, что мы действительно будем бороться за будущее наших детей» — считают многодетные матери.

Изначально они планировали провести митинг, но в территориальной администрации Кировского и Ленинского районов его не согласовали, так как на Советской площади ведутся работы по реконструкции.

«Сегодня многодетным мамам власть побоялась согласовать пикет на Советской площади и у мэрии! Дожили, господа, мужики во власти баб боятся…» — прокомментировали активисты этот факт на странице организации «Многодетные семьи Ярославии».

«Мы приняли решение провести одиночные пикеты, расставим цепь из наших родителей с плакатами через 50 метров, чтобы оцепить всю площадь» — сказала корреспонденту вице-председатель общественной организации «Многодетные семьи Ярославии» Елена Воронина.

Сейчас многодетные родители готовят плакаты, по предварительной информации, пикеты пройдут в понедельник, 14 августа.