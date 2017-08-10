Москва останется во власти высокого атмосферного давления

Москва, , 09:04 — REGNUM Сегодня, 10 августа, в Москве и Подмосковье сохранится антициклональный характер погоды. Переменная облачность, осадков не ожидается, передают Метеоновости.

Максимальная температура воздуха в Москве составит +25… +27, по области температура может повышаться до +28 градусов. Ветер юго-западный 3−8 м/с.

Атмосферное давление останется повышенным и в середине дня составит 755 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 50%.

В московском регионе сохранится теплая и комфортная погода, благоприятная для большинства людей.

Между тем повышенное атмосферное давление может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в московском регионе было зафиксировано рекордно высокое атмосферное давление — барометры показали 757,4 мм рт. ст.

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