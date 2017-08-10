Известный британский журналист Филлипс женится на луганчанке

Луганск, , 07:40 — REGNUM Журналист из Великобритании Грэм Филлипс женится на луганчанке, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Журналист, получивший известность благодаря освещению государственного переворота на Украине в 2013—2014 годах, нашел подругу сердца в Луганской Народной Республике (ЛНР).

«С большой радостью я могу сообщить, что сегодня в Луганске я сделал предложение девушке Юлии, которую люблю», — пишет Филлипс в Facebook.

«Я рад сообщить, что она приняла мое предложение. Жду с нетерпением нашей свадьбы. Я сделаю все, чтобы быть лучшим мужем для моей любимой Юлии», — добавляет журналист.

Свадьба между подданным Соединенного Королевства Филлипсом и луганчанкой Юлией запланирована на август 2018 года.

Грэм Филлипс поблагодарил всех, кто остался неравнодушен к данному событию и пообещал в будущем году всех пригласить на данное мероприятие, выразив надежду, что над ЛНР тогда будет спокойное небо.

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