Переселенцы из Украины не могут привыкнуть к суровому климату Камчатки

Петропавловск-Камчатский, , 05:29 — REGNUM Камчатка оказалась на третьем месте с конца по количеству участников программы переселения соотечественников, переехавших на Дальний Восток за первые шесть месяцев 2017 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минвостокразвития, на полуостров прибыло всего 159 человек.

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Меньше участников программы только на Колыме и в Еврейской области — 127 и 90 человек, соответственно. Чаще всего по этой программе люди выбирают из регионов ДФО — Хабаровский край. Там приняли более 800 человек.

По словам специалистов, занимающихся этой программой, переселенцы предпочитают те регионы, где легче найти работу, а основные участники приезжают из Украины, Казахстана, Таджикистана и Армении.

На Камчатке прибывшие соотечественники находят новый дом в разных районах полуострова, в том числе и на севере региона. Основная часть остается в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе — крупнейшем городе и самом большом районе региона. Приезжают в основном педагоги, воспитатели, врачи, медсестры, строители. Есть и молодые люди, которые становятся студентами местных вузов.

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В этом году переселенцев на Камчатке может быть и больше. В 2016 в регион переехали почти на 100 человек больше, чем планировалось. На полуостров приехали жить 380 соотечественников, вместо 288. Из них 186 — участники программы, а остальные — члены семей.

243 человека приехали на Камчатку с территории Украины, как правило с юго-востока. Ещё 58 человек прибыли из Кыргызстана, 21 человек — из Армении, 18 человек — из Казахстана, 16 — из Узбекистана, 11 — из Таджикистана, 7 человек приехали из Молдовы. Кроме того, на полуостров в рамках госпрограммы приехали соотечественники из Белоруссии, Азербайджана.

Сейчас на Камчатке подготовлен новый проект региональной программы переселения со сроком реализации 2018−2022 годы, который проходит процедуру согласования.

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Одна из участниц программы переселения Екатерина рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что её с мужем, в принципе, все устраивает на Камчатке. Все, кроме климата.

«Мы уже два года здесь. Приехали из Украины. Мы не ленивые, поэтому работу нашли быстро. На рынке труда здесь проблем нет, конкуренция не такая уж и большая. Зарабатываем. Можем позволить себе съемную квартиру. Да, есть проблемы с тем, чтобы съездить в отпуск, но на Камчатке такая проблема у многих из-за дорогих билетов», — рассказала Екатерина, которая устроилась менеджером в одну из компаний.

Однако она жалуется на погоду.

«Зима отличная. Много снега, мороз, но вот весна и лето — мы не привыкли к такому. Мы привыкли, что они есть, а здесь осень какая-то. В этом плане трудно. По другим вопросам не жалуемся», — добавила собеседница агентства.

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Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка находится в демографическом кризисе, связанном, в первую очередь, с оттоком населения в другие регионы России. Только за 2016 год население Камчатки уменьшилось на 1387 человек до 314 729 человек, большая часть из которых проживает в городах региона. При этом, в крае проживает 156 682 мужчины и 158 047 женщин, то есть на каждую 1000 мужчин приходится 1009 женщин.