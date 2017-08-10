Родственники пропавших на шахте «Мир» горняков получат материальную помощь

Мирный, Якутия, , 04:18 — REGNUM Компенсации в размере двух миллионов рублей будут выплачены родственникам пропавших на шахте «Мир» горняков, сообщили в пресс-службе ПАО АК «АЛРОСА».

"Учитывая тяжелое положение, в котором находятся родственники рабочих, остающихся под землей, АЛРОСА выплатит им компенсации в размере 2 млн рублей независимо от исхода поисковой операции», — сообщили в пресс-службе компании.

В компании подчеркнули: слухи о том, что поиски остановлены, ложны, так же как и информация о том, что для ведения дальнейших поисковых работ якобы не хватает оборудования.

Напомним, 4 августа 2017 года в Якутии на руднике «Мир» компании «Алроса» произошел прорыв воды — из-за технологического сбоя в водяном резервуаре. В этот момент под землей работали больше сотни человек.

Из 151 удалось спасти 142 человека. Остальные девять шахтеров пропали.

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Позже одного из девяти человек удалось спасти, поиски восьми оставшихся продолжаются.

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