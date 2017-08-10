Предпринимательница из КНР отсудила у правительства США $461 тыс

Вашингтон, , 03:14 — REGNUM Федеральный суд США вынес решение в пользу китайской предпринимательницы Чжао Янь, которая подала в суд на американское правительство после того, как её избили и ранили пограничные инспекторы в городе Ниагара-Фолс на границе с США, сообщает 9 июля агентство «Синьхуа».

Районный судья Элизабет Уолфорд присудила Чжао $461 тыс. за вред, который ей был причинен офицером пограничной службы США Робертом Роудсом.

Было установлено, что Роудс совершил «нападение с избиение и ложный арест» в отношение Чжао при осмотре последней достопримечательностей национального памятника Рэйнбоу-Бридж, когда она пересекала границу США и Канады в Ниагара-Фолс 13 лет назад.

Суд постановил возместить Чжао $67 тыс. расходов на медицинскую помощь и лекарства, $260 тыс. за испытанные боль и страдания, $125 тыс. за предстоящую боль и страдания, а также $10 тыс. за ложный арест.

Напомним, что в июле 2004 года Роудс ослепил Чжао перцовым баллончиком, поскольку принял 37-летнюю женщину за наркоконтрабандиста. Чжао не было предъявлено обвинений, после чего она подала в суда на правительство США на $10 млн вскоре после инцидента. Роудс был уволен и привлечён к уголовной ответственности на нарушение гражданских прав и свобод Чжао. Однако в 2005 году он был оправдан и, в конечном итоге восстановлен в должности.