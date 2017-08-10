«Регламентация кальянов и вейпов должна была состояться»

Владивосток, , 03:00 — REGNUM Курение кальянов и вейпов (электронных сигарет) в общественных местах на какое-то время оказалось вне правового поля, однако было понятно, что когда-то регламентация должна состояться. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM озвучил президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Роман Иванищев, комментируя инициативу Роспотребнадзора.

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«Кальяны и электронные сигареты на какое-то время оказались вне правового поля, но изначально было понятно, что их всё равно будут каким-то образом регламентировать. То, что их курят дети, конечно, плохой вариант, потому что от этого один шаг к сигаретам», — отметил президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров.

При этом Роман Иванищев напомнил, что некоторые рестораны сегодня оборудуют специальные комнаты, в том числе с особой вентиляцией и отдельным доступом, для курильщиков обычных сигарет. Поэтому не исключено, что кафе, специализирующиеся на кальянах, будут оборудовать по аналогии с комнатами для курильщиков.

«Всё остальное перейдёт в сферу «покурить на улице», — уверен эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что введение ограничений на курение кальянов и вейпов в общественных местах по аналогии с обычными сигаретами должно произойти максимально быстро. Необходимость законодательного запрета прописана в стратегии формирования здорового образа жизни, которая, по данным СМИ, уже утверждена Минздравом РФ.