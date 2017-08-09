Челябинск: коллекторы-вымогатели и рост микрокредитования

Челябинск, , 22:31 — REGNUM В Челябинске растёт рынок микрокредитов. При этом на нём зачастую работают нефинансовые организации, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рост рынка микрокредитования фиксируют эксперты. Одним из косвенных признаков, по которому определяется динамика, является факт увеличения количества выявленных нарушений при проверке рынка. Только за первое полугодие в Челябинской области было рассмотрено 20 административных дел в отношении действий организаций, выдающих микрокредиты. Некоторые из них при проверке оказывались вовсе не финансовыми.

«Неуказание сведений об организационно-правовой форме микрофинансовой организации — это нарушения, касающиеся деятельности организаций, которые не включены в реестр микрофинансовых организаций. Это реклама банков, которые предоставляют услуги по оздоровлению кредитной истории, хотя они не могут этого делать, это SMS-сообщения со стороны банков без согласия абонентов. Также есть нарушения, которые касаются деятельности ломбардов, например, когда ломбарды дают рекламу о залоге недвижимого имущества, хотя ломбарды этого не могут делать. И есть ведь такие организации, которые финансовые услуги фактически не предоставляют, но рекламируют свою деятельность именно как финансовую услугу», — заявила в интервью радио «Бизнес-ФМ» замруководителя Челябинского УФАС Татьяна Соболевская.

Отметим, в России фиксируется бурный рост обращений граждан за микрокредитами. Средняя запрашиваемая сумма — около 6 тыс. рублей. По мнению экспертов, ситуация с микрокредитами говорит о росте социально-экономического неблагополучия в стране. При этом странной, хотя и обоснованной с точки зрения интереса, является позиция некоторых крупных банков, в том числе с госкапиталом, которые, воспользовавшись рыночной ситуацией, а проще говоря, нуждой граждан, выходят на рынок микрофинансирования с целью извлечения прибыли.

Также резонансными были и остаются случаи «выбивания» долгов у клиентов микрофинансовых организаций. Часть из них заканчивались трагедией — некоторые должники, доведенные коллекторами, кончали жизнь самоубийством.

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