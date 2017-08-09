Канада направила солдат на американо-канадскую границу

Оттава, , 22:05 — REGNUM Канада направила около 100 солдат на американо-канадскую границу, где увеличился поток нелегальных мигрантов, 9 августа сообщает Associated Press.

Солдаты прибудут на участок границы, расположенный между Нью-Йорком и Квебеком. Канадские военные будут помогать сотрудникам Королевской конной полиции и Управления пограничных служб.

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В данном районе военные организуют палаточный лагерь, рассчитанный почти на 500 человек. Военнослужащие помогут в установке отопительного оборудования и осветительных приборов.

После завершения работ в палаточном лагере солдаты, за исключением ограниченного числа военнослужащих, вернутся на свою базу.

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Напомним, в связи с изменениями в иммиграционном законодательстве США часть мигрантов решила нелегально пересечь американо-канадскую границу в поисках убежища. По официальным данным, только за 6 августа 2017 года данный участок границы пересекли 400 человек.