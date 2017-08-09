Зауралье защищается: «источник заражения чумой неясен»

Курган, , 21:26 — REGNUM Правительство Зауралья взволновали 20 очагов африканской чумы свиней в восьми районах Омской области. Новые очаги появились в 300 км от Курганской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте АПК региона.

«По правую сторону Иртыша уничтожено все поголовье свиней, убытки в домашних хозяйствах превысили 60 млн рублей. Источник заражения пока не выяснен. От ближайшего очага до границы с Курганской областью остается 360 километров», — сообщает с тревогой главный государственный ветеринарный инспектор Зауралья Татьяна Сандакова.

На территории Зауралья на данный момент чумы свиней не обнаружено. Но правительство Курганской области выделило дополнительно 400 тысяч рублей из резервного фонда для проведения расширенного лабораторного мониторинга зауральских хрюшек. С 10 августа будет проводиться забор крови свинопоголовья в радиусе 10 км от промышленных свинокомплексов и в 5 км от автодорог.

На трассе возле села Частоозерье будут круглосуточно дежурить полицейские, чтобы предотвратить завоз из Омской области кормов и продукции свиноводства.

Отметим, что помимо Омской области, вспышка африканской чумы свиней (АЧС) наблюдается на территории Старорусского и Парфинского районов Новгородской области, где введён карантин.

В июле 2017 года вспышка АЧС была зарегистрирована в Псковской области. В исправительной колонии в деревне Серёдка пришлось уничтожить всех свиней из-за угрозы распространения заболевания.

Напомним, вирус АЧС не опасен для человека. Он может привести к огромному экономическому ущербу. Механическими переносчиками являются домашние и бродячие животные, птицы, грызуны, кровососущие насекомые, а также человек, в первую очередь обслуживающий персонал свиноводческих хозяйств, владельцы личных подворий, на территории которых выявлены больные или павшие от АЧС свиньи.

Возбудитель АЧС очень устойчив во внешней среде и способен сохраняться до 100 и более дней в почве, навозе или охлажденном мясе, 300 дней — в ветчине и солонине. В замороженном мясе вирус остается жизнеспособным до семи лет. На досках, кирпиче и других строительных материалах помещений вирус может сохраняться до 180 дней. В крови, взятой от больных свиней, при температуре +5 градусов вирус АЧС жизнеспособен до семи лет. При температуре 70 градусов выше нуля вирус полностью разрушается.

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