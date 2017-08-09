Закрыты бассейны и игровые комнаты: в Тюмени — вспышка менингита

Тюмень, , 20:57 — REGNUM В Тюмени обострилась ситуация с менингитом. Власти города для предотвращения новых случаев заболевания распорядились провести дезинфекцию в детсадах и школах. Временно запрещено посещение мест для детского отдыха — закрывают бассейны и игровые комнаты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в территориальном отделе Роспотребнадзора по Тюменской области.

Циркулирующий на территории Тюменской области энтеровирус Echovirus E30 (геновариант h) ранее не выявлялся в регионе. Он имеет преимущественно воздушно-капельный и контактно-бытовой пути передачи, поясняют санврачи.

С апреля 2017 года в медучреждения области поступило 162 ребенка с серозным менингитом. Беспокойство это не вызывало, так как, по словам эпидемиологов, данный вид менингита не опасен для жизни. По данным департамента здравоохранения Тюменской области, тяжёлых случаев заболевания энтеровирусной инфекцией (серозным менингитом) не зарегистрировано. За последние три недели заболеваемость имеет тенденцию к снижению.

Точное число заболевших детей на сегодня не сообщается. Медики Ялуторовска, города, где заболевших менингитом детей не наблюдается, сообщили на пресс-конференции 8 августа, что в областной инфекционной больнице Тюмени находится на лечении 44 ребенка с этим диагнозом, пишет газета «Ялуторовская жизнь».

«Прогноз для жизни и здоровья у маленьких пациентов благоприятный, этот недуг всегда заканчивается выздоровлением», — успокаивали в Ялуторовске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в селе Тюнево Тюменской области 24 ребёнка оказались в больнице с подозрением на менингит. Течение болезни прошло у детей в лёгкой форме, но получило распространение по области.

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