Застройщиков Москвы заставят платить в фонд через страховщиков?

Москва, , 21:20 — REGNUM Неоднозначную инициативу выдвинул глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев. Согласно публикации на сайте ведомства, он предлагает «направлять денежные средства, которые в будущем должны получать страховые компании от застройщиков, привлекающих средства граждан, в компенсационный фонд». Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM профессор МГСУ Азарий Лапидус, подобная инициатива противоречит действующему законодательству.

«Эта информация не соответствует действительности, — считает он. — Очень большие сомнения, что такое заявление мог сделать глава комитета. Скорее всего его слова просто исказили и неправильно подали».

По его словам, речь идёт о механизме финансирования компенсационного фонда долевого строительства. Предполагается, что из его средств будут компенсировать дольщикам потери в случае банкротства строительных компаний.

«Ни о каких обязательных платежах страховым компаниям речи идти не может. Страхование — дело добровольное. Просто раньше, если застройщик хотел зарегистрировать договора долевого участия по условиям 214 федерального закона о долевом строительстве, он был обязан их застраховать. Предполагалось, что если застройщик разорится, то страховщики компенсируют потери людям. Однако этот механизм абсолютно не работал. Страховые компании деньги собирали, но никому ничего не выплачивали. Поэтому от этой схемы было решено отказаться как от неработающей», — пояснил Азарий Лапидус.

По его словам, с августа 2017 года вступил в силу другой механизм компенсации — уже без участия страховых компаний. Соответствующий закон — «О публично-правовой компании по защите прав граждан-участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» — подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, риски дольщиков будут компенсировать не страховщики, а специально созданный для этих целей компенсационный фонд. Вот ему, а не страховщикам, и будут перечислять деньги застройщики. Размер платежа составит 1,2% от суммы договора долевого участия.

«Поэтому глава Мостройинвеста никак не мог предложить направлять деньги, которые якобы должны получать страховые компании, в компенсационный фонд долевого строительства. Страховаться или не страховаться — это личный выбор каждого. А формировать компенсационный фонд долевого строительства — это требование закона», — заявил Азарий Лапидус.

Долевое строительство — это форма инвестиционной деятельности, при которой возведение объектов недвижимости осуществляется за счёт привлеченных средств граждан. Из-за неразвитости законодательной базы в России часто регистрировались случаи нарушения прав дольщиков застройщиками. Происходило это в силу того, что привлечение средств обычно начинало происходить сразу после того, как компания огораживала участок под будущее строительство.

По сути под видом квартир людям продавался воздух над строительным котлованом. Чтобы ограничить сложившиеся на практике схемы, был принят федеральный закон от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», вступивший в силу 1 апреля 2005 года.

Закон регулирует отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц на основании договоров участия в долевом строительстве. Чтобы справится с лазейками и этого закона, 30 июля 2017 года президент РФ подписал Федеральный закон «О публично-правовой компании по защите прав граждан-участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».