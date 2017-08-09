80-летие Тамбовской области будут отмечать во всех муниципалитетах

Тамбов, , 18:28 — REGNUM В этом году Тамбовская область отмечает юбилей. 27 сентября 1937 года ЦИК СССР принял постановление, которым Тамбовская область была определена как самостоятельный регион. Торжества по этому поводу будут проходить в регионе в течение трех месяцев. Среди них — чествования 80-летних юбиляров, ровесников Тамбовщины, праздничные ярмарки, выставки, концерты, спортивные соревнования, встречи с известными деятелями культуры, конкурсы рисунков, сочинений и фотографий.

Центральными событиями в череде праздников станут День Государственного флага РФ, фестиваль «Песни над Цной», всероссийская выставка «День садовода», Международная Покровская ярмарка и торжественная церемония по случаю 80-летия Тамбовщины 27 сентября.

Губернатор Александр Никитин заявил, что свое 80-летие Тамбовская область встречает, перейдя на новый этап развития. Позитивные изменения происходят во всех сферах жизни. А главным приоритетом стала степень удовлетворенности жителей области качеством жизни — состоянием окружающей среды, социальной и инженерной инфраструктуры, работой государственных и муниципальных органов власти.

«Реализация любых наших планов и проектов невозможна без доверия людей, без их участия в принятии важных решений. Сегодня мы отмечаем рост конструктивных настроений в обществе, получаем деловую поддержку в виде конкретных предложений, имеющих общественное значение, а также замечаний и напутствий. Доверие общества, готовность объединиться для перемен — тот бесценный капитал, который в данный момент важно использовать максимально эффективно», — считает глава региона.

План праздничных мероприятий размещен на официальном сайте администрации Тамбовской области.