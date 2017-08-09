В Тамбовской области благоустроены 28 дворов и 11 общественных территорий

Тамбов, , 18:25 — REGNUM Сегодня заместитель главы администрации Тамбовской области Игорь Кулаков провел заседание межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В области полным ходом ведется работа по выполнению проекта, благоустраиваются территории. Асфальтируются дворы, устанавливаются скамейки, урны, детские городки.

Так, детская игровая площадка «Бретань» установлена на территории районного Дома культуры в селе Платоновка Рассказовского района. Около 300 тысяч рублей, полученных сельсоветом, подарили малышам отличное место проведения досуга. Горка, качели, канатная лестница — маленькие платоновцы очень довольны. В райцентре Петровского района благоустроен Парк Победы в Великой Отечественной войне, в Крюковском сельсовете Моршанского района произведено асфальтирование, обустроены дворовые проезды.

По словам исполняющей обязанности начальника управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области Елены Выгузовой, по состоянию на 1 августа благоустроены 28 дворовых и 11 общественных территорий в 14 муниципалитетах региона.

«В остальных муниципалитетах в настоящее время активно ведется работа по заключению договоров и проведению торгов на работы по благоустройству», — подчеркнула она. Кроме того, все дизайн-проекты предоставлены в управление ТЭК и ЖКХ области, а также размещены муниципальными образованиями в информационной системе ГИС ЖКХ.

Председателем межведомственной комиссии Тамбовской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» является губернатор Александр Никитин. Он подчеркивает: «Проект «Городская среда» позволит преобразить десятки, сотни дворовых и общественных территорий не только в Тамбове, но и по всей области. Главная же наша задача не просто обеспечить софинансирование, а услышать и учесть пожелания жителей о том, каким они хотят видеть свой двор».

Кураторы проекта, а ими выступают не только органы исполнительной власти области и муниципалитеты, но и представители партии «Единая Россия», Общероссийского народного фронта, постоянно встречаются с жителями, выслушивают их пожелания, отвечают на вопросы по срокам выполнения работ, рассказывают о возможности стать участником проекта в следующие годы.

Тамбовщина в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2017 году из федерального бюджета получила 209,4 миллиона рублей. Из областного бюджета на условиях софинансирования добавили 31,3 миллиона рублей. Эти средства разделены между 60 муниципалитетами — участниками программы, которые со своей стороны должны были добавить не менее 1 процента от суммы субсидии. В софинансировании проекта приняли участие и собственники. В итоге общий объем средств на реализацию мероприятий проекта в текущем году составил около 249 миллионов рублей.

Напомним, 5 августа в Кирове президент России Владимир Путин, подводя итоги заседания Совета по развитию местного самоуправления, где обсуждался ход реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», заявил о возможности его продления как минимум на три года или даже на пять лет.