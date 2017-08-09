Corriere della Sera: «С кодексом НПО Италия перестала просить подачки у ЕС»

Рим, , 18:00 — REGNUM Результаты говорят сами за себя. Что-то положительное случилось еще до того, как министр внутренних дел Италии Марко Миннити принял жесткую линию по вопросу мигрантов. По данным МВД, в июле в страну прибыло 11 192 беженца против 23 552 в том же месяце в 2016 году. С начала января до начала августа поток мигрантов снизился на 3,24%. И самое главное — снизилось число смертей в море.

Газета Corriere della Sera пишет, что после долгого сезона, в котором миграция представляла собой хаос, Италия может сказать, что теперь имеет лучшее представление о том, каков путь к решению проблемы. Следует добавить, что интервенционистская политика, устанавливаемая МВД Италии, содержит много неизвестных. Некоторые возражения вдохновлены высокими и благородными ценностями. Издание предупреждает, что может случиться «отлучение от церкви» при первом же инциденте, который тут же свяжут с итальянской политикой.

«Каждая инициатива, каждое вмешательство полно подводных камней. Но мы должны научиться различать рельефы, иметь четкую цель, которая приведет к достижению намерений. Необходимо адаптироваться и рассмотреть всю критику, которую предлагают альтернативные варианты, однако с условием, что они приведут к конкретным результатам», — пишет автор статьи и приводит конкретные примеры в пользу своей точки зрения.

Например, при спасении мигрантов были документально зарегистрированы модели поведения, по которым необходимо разрешать проведение исследований. Речь идет не о знаках приветствия или сотрудничества между членами НПО и контрабандистами, которые могут быть весьма незначительны для судебной системы. Как утверждается в статье, некоторые НПО оставляли лодки, на которых плыли мигранты, в море. Следовательно, необходимо запретить возвращение контрабандистам лодок и двигателей, которые будут использованы для новых поездок того же рода. Эти лодки являются ценными для торговцев (в кодексе НПО, в частности, этот пункт прописан под номером 13 — прим. ИА REGNUM ).

«Никто не может заставить добровольцев НПО уничтожить эти лодки для предотвращения их повторного использования. Но мы можем попросить их допустить на борт наших служителей закона, чтобы знать каждую деталь о проведении этих операций. В режиме реального времени», — подчеркивается в статье.

Corriere della Sera отмечает, что до сегодняшнего дня каждое выступление Италии на тему мигрантов заканчивалось обращением к Европе, чтобы она взяла на себя ответственность за кризис. Время показало, что эти запросы становились все менее эффективными (а может, никогда ими и не были). Италия просила «подачки», чтобы компенсировать те усилия, которые она прикладывала. И вот теперь преимущество того лета, когда Италия сделала «по-своему» все, что можно было сделать, ставит ее в другое положение, более достойное, перед собеседниками в Брюсселе.