Роскомнадзор заявил о росте числа жалоб на запрещённую информацию в сети

Москва, , 17:59 — REGNUM Роскомнадзор за первое полугодие 2017 года получил более 118 тысяч жалоб на распространение запрещённой информации в интернете. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как уточняется, всего было получено свыше 39,3 тысячи жалоб на пропаганду наркотиков и наркомании, более 38,7 тысячи — на незаконное распространение азартных онлайн-игр, более 21,1 тысячи — на распространение детской порнографии, свыше 19 тысяч — на призывы к суициду и информацию о способах совершения самоубийства.

При этом в Роскомнадзоре отмечают, что в сравнении с аналогичным периодом 2016 года наблюдается увеличение на 285% количества обращений по поводу призывов к суициду, на 230% — касающихся азартных онлайн игр, на 75% — по детской порнографии, на 17% — по незаконному обороту наркотиков.

После обработки полученных заявок Роскомнадзор направил в уполномоченные органы 51,5 тысячи ссылок с наличием признаков запрещенного контента с целью принятия решений по внесению их в Единый реестр запрещённой информации, информирует пресс-служба.

Напомним, в конце июля в Роскомнадзоре сообщали, что за пять лет действия закона об ограничении доступа к запрещённой информации в России было заблокировано около 275 тысяч интернет-ресурсов. Более 178 тысяч ресурсов, по данным ведомства, было впоследствии исключено из единого реестра после удаления запрещённого контента.

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