Москве — тренды, заводам — заказы: куда движется транспорт столицы?

Москва, , 20:05 — REGNUM Развитие транспортной системы Москвы идёт в соответствии с мировыми трендами, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин. По его словам, столица России, как и иные крупнейшие мегаполисы мира, делает ставку на развитие рельсового транспорта и электробусы.

«Москва осуществляет свою транспортную программу в соответствии с мировыми трендами — это синхронизация рельсового транспорта и отказ от архаичных автобусов и троллейбусов в пользу экологически чистого транспорта», — считает Михаил Блинкин.

По его мнению, процесс синхронизации рельсового транспорта — непростое, но очень эффективное дело, так как позволяет распределить пассажиропоток и предоставить жителям дополнительные удобства и комфорт.

«Процесс синхронизации заключается в том, что мы уже сейчас можем пользоваться одним билетом на МЦК и метро. Необходимо это развивать. В частности, надо работать над тем, чтобы согласовывать расписание движение трамваев, электропоездов и метро. Создавать удобные пересадочные узлы», — пояснил Михаил Блинкин.

Тем не менее замена традиционных троллейбусов будет проходить не одномоментно и займёт продолжительное время.

«Однако переход общественного транспорта на электробусы неизбежно. И то, что правительство занялось этим уже сегодня, свидетельствует о его дальновидности», — уверен Блинкин.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов заявил, что в ближайшее время в столице объявят конкурс на закупку 300 электробусов в год. Закупать новый транспорт планируют в течении трех лет по контракту жизненного цикла. Итоги конкурса планируется подвести до 30 ноября 2017 года. Наиболее вероятными претендентами на получение заказа считаются российские компании КамАЗ и ЛиАЗ. Если такой контракт будет подписан, российская автомобильная промышленность получит крупнейший заказ на изготовление электробусов. Как отмечал Ликсутов, представители города также знакомились с продукцией финского, белорусского и китайского концернов.