Медицина ЛНР: высокотехнологичные операции и уголовные дела

Луганск, , 17:25 — REGNUM Медики ЛНР в первом полугодии 2017 года провели более 730 высокотехнологичных оперативных вмешательств. Об этом 9 августа на брифинге сообщил и. о. министра здравоохранения Геннадий Бунеев.

«В республиканских учреждениях здравоохранения в первом полугодии текущего года проведено более 730 высокотехнологичных операций», — рассказал он.

И. о. министра отметил, что медики ЛНР выполнили около 30 оперативных вмешательств при сложных нарушениях ритма и проводимости сердца.

«Уделяется должное внимание отдельным категориям пациентов, таким как ветераны Великой Отечественной войны и участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Они получают высококачественную медицинскую помощь в хороших условиях», — подчеркнул Бунеев.

Отметим, что за 2016 год медики республики провели более 1,3 тыс. высокотехнологичных оперативных вмешательств.

Читайте также: ДНР и ЛНР собрались спасать жителей подконтрольных Киеву районов Донбасса

Международный день офтальмологии отмечается в ряде стран ежегодно 8 августа, начиная с 2004 года. Офтальмологи Луганской республиканской клинической больницы (ЛРКБ) ежегодно оказывают помощь более пяти тысячам жителей ЛНР и Украины. Об этом рассказала заведующая отделением микрохирургии глаза ЛРКБ, главный внештатный офтальмолог Республики Елена Коротнева.

«Наше отделение занимается оказанием специализированной офтальмологической круглосуточной помощи пациентам с патологией органов зрения. В течение года у нас лечатся более 2000 пациентов и около 3000 амбулаторных больных, которые обращаются с травмами органов зрения», — пояснила она.

Главный офтальмолог республики уточнила, что ЛРКБ оказывает помощь всем нуждающимся, в том числе жителям подконтрольной Киеву Луганской области, а также жителям Украины.

Читайте также: Курсы химиотерапии для онкобольных с Украины проводят в ЛНР

«Медицинскую помощь нужно оказывать всем, где бы они ни проживали и какой бы они деятельностью ни занимались. Неоказание медицинской помощи — это преступление», — подчеркнула врач.

Она призвала всех жителей немедленно обращаться за медицинской помощью при первых признаках появления проблем со зрением.

Однако, не везде столь радужная атмосфера в медицинской отрасли ЛНР. В той же ЛРКБ, в нейрохирургическом отделении, была разоблачена преступная группа во главе с заведующим отделением.

Читайте также: Прокуратура ЛНР ведет борьбу с коррупцией и проверяет предприятия

Начальник следственного отдела следственного управления генеральной прокуратуры ЛНР по Жовтневому району города Луганска Руслан Галкин сообщил об окончании производства уголовного дела по факту завладения денежными средствами пациентов ГУ «Луганская республиканская клиническая больница» при оказании им медицинской помощи.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что заведующий нейрохирургическим отделением ГУ «ЛРКБ», используя свое служебное положение, по предварительному сговору с двумя жителями города Луганска с помощью обмана завладели деньгами 14 пациентов, проходящих лечение в медицинском учреждении.

«Так, заведующий нейрохирургическим отделением ГУ «ЛРКБ» предоставлял пациентам неправдивую информацию о необходимости срочного приобретения ими дорогостоящих медицинских изделий якобы жизненно необходимых для операционного вмешательства. Соучастники преступных действий по указанию заведующего нейрохирургическим отделением изготовляли поддельные договора купли-продажи и приобретения потерпевшими дорогостоящих медицинских изделий от имени несуществующих предпринимателей, а также поддельные печати к ним и полученные при оформлении сделки от покупателей денежные средства передавали заведующему отделением. При этом медицинское изделие покупателю не предоставлялось», — рассказал Руслан Галкин.

Таким образом, преступная группа с февраля по апрель 2017 года путем мошенничества завладела денежными средствами потерпевших на сумму свыше 400 000 рублей.

В настоящее время это уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Луганска для рассмотрения.

Читайте по теме: Глава ДНР пригрозил коррупционерам смертной казнью