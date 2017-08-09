В Министерстве по делам Северного Кавказа назвали причину смерти Резникова

Москва, , 17:24 — REGNUM Причиной смерти заместителя министра по делам Северного Кавказа Андрея Резникова стала продолжительная болезнь. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, Андрей Резников скончался сегодня в возрасте 48 лет. Церемония прощания с чиновником состоится 11 августа на Троекуровском кладбище Москвы.

Про Резникова известно, что он родился в Норильске в 1968 году. Свою карьеру будущий заместитель министра начинал с должности инженера-энергетика Норильского горного металлургического комбината.

Позже Резников работал в администрации Норильска, а также в правительстве Красноярского края. Оттуда он был переведён в Министерство по делам Северного Кавказа.

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