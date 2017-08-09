Югра: 52 млн рублей вложено в «объект на бумаге»

Ханты-Мансийск, , 17:33 — REGNUM В сельском поселении Куть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа общественники обнаружили «строительный полуфабрикат» — здание неработающего пожарного депо. Здание, которое обошлось казне в 52,4 млн рублей, находится в заброшенном состоянии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM активисты проекта «За честные закупки» Общероссийского народного фронта.

Предыстория такова. В августе 2014 года казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа «Управление капитального строительства» заключило государственный контракт на строительство пожарного депо на две автомашины в поселке Куть-Ях Нефтеюганского района. Депо должны были сдать еще в декабре того же года. Однако в эксплуатацию его ввели только в декабре 2016-го.

На общественных слушаниях отчётов руководителей департаментов ХМАО в январе 2017 года и.о. директора департамента гражданской защиты населения ХМАО Ярослав Чубаров заявил, что пожарное депо в Куть-Яхе якобы эксплуатируется. Но, как стало известно активистам ОНФ, в июле оно по-прежнему не работало. На прилегающей к новому зданию неблагоустроенной территории находились строительная техника и инвентарь.

«Зачем чиновники выделили более 50 млн руб. на объект, про который сразу после введения в эксплуатацию все забыли? Так называемое «официальное открытие» пожарного депо не спасет людей от пожара. В пожароопасном регионе объект для устранения пожаров работает только на бумаге», — возмущается депутат Госдумы Антон Гетта.

Попытка корреспондента ИА REGNUM взять комментарий в департаменте гражданской защиты населения ХМАО не увенчалась успехом. В ведомстве заявили, что руководитель находится в отпуске, а его заместитель — уехал в правительство округа. Но двухтысячный поселок Куть-Ях, окружённый лесами и предприятиями топливно-энергетического комплекса, не живёт без пожарной охраны, заверил глава поселения Александр Колпащиков.

«Есть у нас старое депо и новое. Старое работает. Новое сейчас доводят до ума. Не могу ничего о нем сказать конкретно — его строительство находится в ведении окружных властей. Надеюсь, в ближайшее время наши пожарные справят новоселье», — сказал глава Куть-Яха корреспонденту ИА REGNUM.

Поднявший проблему депо как «строительного полуфабриката» эксперт ОНФ, почётный строитель РФ Алексей Савоськин заявил корреспонденту ИА REGNUM, что на примере этого объекта видны системные проблемы, характерные не только для Югры. Объект начинают строить, потом идут перебои, скачки с финансированием.

«Вот почему данный объект сдан поздно. Кроме того, нет единого регламента, чтобы вел объект от проектирования, разрешения на строительство до сдачи эксплуатанту. Не организован сам процесс единой цепочки от заказчика, застройщика к эксплуатирующей организации. Нет подобного ни в федеральном, ни в региональном законодательстве. Единая цепочка не регулируется. Пробелы, когда у заказчика, проектанта и эксплуатирующей организации не совместные, а отдельные друг от друга задачи и регуляция, эти разрывы цепочки позволяют чиновникам лукавить. Появляются «строительные полуфабрикаты», которые несут в себе все признаки коррупции. Но ведь никто не мешает ХМАО касаемо бюджетных объектов принять единый регулирующий документ. И на уровне Бюджетного кодекса, если объект строится на бюджетные деньги, а там всегда известен и заказчик, и эксплуатирующая организация, требовать регулируемую цепочку со сроками финансирования и сдачи», — заявил активист в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Отмечает общественник и другой распространённый момент. Пока объект годами строится, меняются строительные стандарты — ГОСТ и СНиП.

«Не всегда удается внести требуемые изменения в ходе строительства, а часть объектов по ФЗ-44 вообще не допускает изменений госзаказа. В итоге сдаются объекты, не соответствующие строительным нормам и стандартам, а штрафы платит эксплуатирующая организация. Если бы надзорники не штрафовали сразу за подобные объекты, а подождали бы года три, дав возможность привести к стандарту, то и эксплуатанты легче бы брали на баланс подобные здания. И считаю, что нужно эксплуатантов включать в контроль над строительством на стадии проектирования здания», — говорит Алексей Савоськин.

Общественники уже отправили запрос в департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по поводу депо в Куть-Яхе. Также они обратились к губернатору автономного округа Наталье Комаровой с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию с депо и провести проверку по его «открытию» .