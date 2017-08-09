Иностранные студенты-медики прибыли на практику в омские больницы

Омск, , 16:57 — REGNUM Студенты высших медицинских образовательных учреждений Китая, Болгарии, Иордании, Бразилии, Сербии, Греции, Казахстана и Германии выбрали медучреждения Омской области, чтобы познакомиться с российской медициной. Часть ребят уже начала практику в регионе еще в начале лета, еще одна группа студентов прибыла накануне. Производственную практику молодые люди будут проходить в клиническом онкологическом диспансере, родильном доме №6 и клиническом кожно-венерологическом диспансере.

8 августа состоялась приветственная встреча руководства медицинского университета со студентами. «В этом году к нам приехали 11 человек из дальнего зарубежья и десять — из ближнего. Кто-то планирует стать онкологом, некоторые — акушерами-гинекологами и дерматологами, — прокомментировал и. о. ректора ОмГМУ, д.м.н., профессор Виталий Охлопков. — Образовательные программы университетов разных стран расходятся, иногда очень сильно. То, что нас объединяет, — летняя производственная практика, изучение медицины у постели больного. Мы можем дать студенту в этой сфере больше, чем им дают на Родине. Это особенность российской школы. У нас больше возможностей улучшить практические навыки».

«Для меня это уже не первая международная практика, я бывала в Африке, во Франции, это всегда уникальный опыт. Между нашими университетами налажены хорошие взаимоотношения, я много слышала об Омске, поэтому выбрала этот сибирский город», — рассказала студентка из германского Бохума Юдит Кейпер.

С сегодняшнего дня прибывшие студенты приступили к практике. Ведущие врачи Омска поделятся знаниями и расскажут молодым коллегам о передовых разработках, используемых в лечебных учреждениях. Стажировки являются ежегодными и проводятся с целью обмена опытом и совершенствования навыков иностранных студентов. Важную роль также играет языковая практика и культурный обмен. Стажировки за рубежом в рамках программы обмена ежегодно проходят и студенты Омского медуниверситета. В этом году наши студенты прошли практику в Германии, Тайвани, Японии, Болгарии, Сербии, Хорватии, Китае, Черногории и Италии.