Костромская область: клещи могут покусать детей в детских садах

Галич, Костромская область, , 16:43 — REGNUM В Галиче не провели повторную обработку территорий от клещей — сообщает прокуратура Костромской области. В том числе, этого не сделали руководители некоторых дошкольных образовательных и социальных учреждений. Активность клещей сохранится до сентября и вероятность быть укушенным на необработанных объектах достаточно высока.

По результатам проверки руководителям организаций внесли 6 представлений, по факту несоблюдения законодательства было возбуждено 9 дел. Нарушителям грозит штраф до 500 тыс. рублей.

Напомним, что это не первый случай халатного отношения к акарицидной обработке от клещей в области. До этого в Судиславском районе от укусов членистоногих пострадал 21 человек. Это случилось по вине сотрудников местной администрации. По словам прокуратуры, чиновники не проконтролировали качество проведенной обработки территорий.

Всего с начала лета клещи покусали боле 6 тысяч жителей Костромской области, среди укушенных почти 1,5 тысяч детей. По результатам исследований вирус энцифалита найден у 24 человек, клещевой боррелиоз — у 84. На борьбу с членистоногими в Костромской области даже задействовали специалистов по химическому оружию — оборудование местной военной академии химической и биологической защиты использовалось для обработки части территории области.

Кострома занимает 6 место по обращаемости населения с укусами клещей. С 2014 по 2016 год в области наблюдалось учащение выявления вируса энцефалита — на треть, боррелиоза — в 1,7 раза.