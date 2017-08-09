Три крыши Петербурга будут доступны для легальных экскурсий весь год

Санкт-Петербург, , 16:53 — REGNUM Проект «Доступные крыши», стартовавший этим летом в Санкт-Петербурге, будет расширен. Для легальных экскурсий будут доступны ещё две смотровые площадки. Об этом сегодня, 9 августа, сообщила начальник отдела «Городского туристско-информационного бюро» Дарья Щавелева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Первая легальная крыша, принимающая туристов, открыта на Лиговском проспекте, 65 в историческом здании 1913 года. Авторы проекта планируют расширить географию, и в ближайшее время станет доступна крыша по улице Зодчего Росси, а затем крыша на пересечении Невского и Владимирского проспектов. Планируется, что следующая крыша на улице Зодчего Росси откроется осенью. Вторая будет позже, пока сложно сказать, когда именно, скорее всего, это зимний сезон. Степень готовности документации по первой площадке выше», — рассказала Щавелева.

Она добавила, что смотровые площадки будут доступны туристам в любое время года, поскольку «они приспособлены для этого, там все нормально с техникой безопасности».

Напомним, как писало ИА REGNUM, в конце июня в Петербурге прошли первые легальные экскурсия по крышам — энтузиасты организовали при поддержке городских властей законный и безопасный выход на крышу жилого дома по Лиговскому проспекту с башней противовоздушной обороны у станции метро «Площадь восстания».

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