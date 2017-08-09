Союз туриндустрии заявил о росте числа украинских туристов в Крыму

Москва, , 16:33 — REGNUM Несмотря на призыв Киева к гражданам Украины отказаться от поездок в Россию, число украинских туристов, посещающих в Крым, ежегодно растёт. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в интервью телеканалу RT.

По его словам, количество прибывающих на полуостров украинских граждан «динамично увеличивается» с 2014 года.

«Конечно, они не стали большинством, 90% туристов в Крыму — это россияне, — отметил Барзыкин. — Но тем не менее в прошлом году туда приехало около 5 млн 750 тысяч туристов, из них порядка 8−10% — наши друзья с Украины».

Причинами роста, по мнению вице-президента РСТ, являются родственные и рабочие связи украинцев, а также более низкие цены на отдых в Крыму в сравнении с Западной Европой. «Во-первых, это возможность отдохнуть достаточно по средствам. Крым намного дешевле Европы. Во-вторых, у многих там есть родственники, собственность, бизнес», — пояснил Барзыкин.

По его словам, украинцы приезжают в Крым и на сезонные работы, поскольку «российские законы мягче европейских, что даёт возможность заполнять эту нишу». «Поэтому если министр призывает в Европу, то было бы неплохо, чтобы он обеспечил средствами и возможностью — работой», — заключил Барзыкин.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинским гражданам незачем ездить в Россию, кроме как для того, чтобы навестить там родственников.

«Мы остановили железнодорожное пассажирское и грузовое сообщение с Крымом и оккупированным Донбассом. Я считаю, что нечего туда ездить, — сказал Омелян. — Нечего ездить в Россию, на самом деле. Кроме как навестить семью, у кого она там есть».

«Если мы идём в Европу — мы должны идти в Европу», — заявил украинский министр.

Зампредседателя Госсовета Крыма Ремзи Ильясов назвал заявление министра инфраструктуры Украины «нагнетанием страха». «Не то время, чтобы кому-то указывать, куда ехать», — подчеркнул он.

По мнению Ильясова, «задача украинской стороны, если они любят своих граждан — организовать нормальный таможенный проход». «Если ты собираешься закрываться от всего, ты становишься тем продуктом, который интересен. Спасибо за рекламу, как говорится», — отметил зампред Госсовета