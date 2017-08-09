Тульским цыганам предлагают легальные участки вместо самостроев

Тула, , 16:26 — REGNUM Сразу 17 самостроев — четыре кирпичных и 13 деревянных — снесли сегодня, 9 августа, в тульском поселке Плеханово. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Тулы.

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Для того, чтобы организовать снос самостроев, были привлечены сотрудники правоохранительных органов, МЧС, аварийные бригады газовиков и энергетиков и даже медики. При проведении работ по сносу самовольных построек находились представители органов опеки, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Туле.

«Мы приступили к работе в семь часов утра, задача на сегодняшний день снести данные строения и вывезти строительный мусор», — прокомментировал глава администрации города Тулы Евгений Авилов.

Как пояснил Авилов, «на территории компактного проживания цыган в поселке Плеханово остаются незаконные строения, в отношении которых проходят судебные процессы. По итогам рассмотрения дел мы продолжим снос незаконных строений в следующем году».

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Взамен власти предлагают хозяевам сносимых построек заняться легальным оформлением участков, а затем строить дома — уже совершенно законно.

«Сейчас на данной территории имеется девять свободных законных земельных участков, на которые они могут заявить свои права, пройти аукционные процедуры, оформить участки и строится законных основаниях. Что касается многодетных семей, то они могут получить здесь свободные земельные участки, подав соответствующее заявление в учреждение соцзащиты населения», — подчеркнул глава администрации.

Что касается самостроев, то власти намерены полностью очистить от них поселок. По их словам, такие строения мешают развитию территории Плеханово — располагаются там, где должны пройти дороги и инженерные сети в соответствии с проектом планировки территории поселения. Отдельной проблемой являются незаконные врезки в газопроводы — именно они полтора года назад послужили причиной кризиса в Плеханово, и их до сих пор выявляют специалисты.

Тульский поселок Плеханово получил всероссийскую известность в марте. Тогда попытка несанкционированно подключить дом к газопроводу привела к тому, что без тепла и газа остался весь поселок. Когда же на место приехали специалисты газовой службы, чтобы ликвидировать аварию, их встретили возмущенные члены цыганской общины, опасавшиеся, что после визита газовщиков вовсе останутся без отопления и газа. В поселок прибыл ОМОН, несколько человек задержали.

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Тогда же выяснилось, что и более сотни строений в поселке незаконны. Более того, стало известно, что проблеме не год и не два — а десятилетия. В ситуацию тогда вмешался глава региона Алексей Дюмин: был создан координационный штаб, проблему обсудили с представителями диаспоры, конфликт удалось урегулировать. В прошлом же году в течение полутора месяцев снесли более сотни самостроев.

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