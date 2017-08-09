В Ярославле московский медцентр предрекает сокращение госбольниц

Ярославль, , 16:21 — REGNUM Жители Заволжского района Ярославля шокированы рекламной газетой московского медицинского центра, который предрекает сокращение государственных медицинских услуг. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Директор частного медицинского центра «Медик-профи+» предсказывает закрытие двух офисов врачей общей практики, а также «оптимизацию» клинических больниц № 3 и № 7 в Заволжском районе.

«Наши интересы по развитию нашего медицинского бизнеса совпали с теми структурными изменениями и мероприятиями по оптимизации, которые планируется провести в Ярославле. Клиническая больница № 3 будет передана в управление военного госпиталя… Из четырех офисов врачей общей практики останется лишь 2…», — говорит в своем интервью генеральный директор ООО «Медик-профи+».

Далее руководитель организации рассуждает о планах по замещению государственных медицинских услуг частными.

«Современной государственной медицине необходимо оптимизировать расходы. Есть и другие планы, но нам важно сейчас понимать, что освобождается целая ниша, которую мы просто обязаны занять. Мы планируем, что в Заволжском районе у нас все наши направления от диагностики, до лечебно-профилактической деятельности», — говорит в своем интервью генеральный директор ООО «Медик-профи+».

В газете идет речь о том, что частный платный медцентр станет «альтернативой» государственной медицине. Исполняющая обязанности главврача больницы №3 Наталья Лисовская отказалась комментировать это заявление, лишь заметила, что никто ее больницу закрывать не собирается. И только директор департамента задравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев смог дать разъяснение.

«Никакого закрытия больниц и офисов врачей общей практики не планируется. Мы не понимаем с какой стати частная компания собирается «реформировать» государственную медицину. Эта публикация вызвала большой общественный резонанс и мы сейчас готовим официальный ответ. Еще раз повторю — закрытия медицинских учреждений мы не планируем», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Руслан Саитгареев.

Если верить газете, ООО"Медик-Профи+» — московская компания, которая имеет свои представительства в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Грозном, Костроме и Ярославле. Впрочем, найти ее в Едином государственном реестр юридических лиц не удалось. Там есть похожая по названию организация ООО «Медик-Профи», которая зарегистрирована в Грозном на проспекте имени В.В. Путина. Данная публикация о деятельности непонятной фирмы очень похожа на скрытую предвыборную антипропаганду, навправленную против местных властей.