Пятая часть избирателей Латвии не видит смысла участвовать в выборах: опрос

Рига, , 15:49 — REGNUM Пятая часть избирателей Латвии не видит смысла участвовать в выборах, и это по-прежнему основная причина, почему часть избирателей не голосовала на выборах самоуправлений, заявил руководитель отдела информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Берзиня, сообщает LETA. Опрос ЦИК проводился в июле в сотрудничестве с центром социологических исследований SKDS.

По сравнению с результатами аналогичного опроса 2013 года, число избирателей, которые не видят смысла голосовать, увеличилось на 2,4%. В то же время наиболее частым аргументом, почему избиратели участвуют в выборах, был гражданский долг — эту причину назвали 35% опрошенных, которые участвовали в муниципальных выборах.

Данные опроса также свидетельствуют о том, что за четыре года на 3% выросло число избирателей, которые не голосовали, потому что во время выборов находились за пределами Латвии. Эту причину в качестве основной назвали 11% опрошенных. Другими причинами неучастия в выборах было мнение, что «не за кого голосовать» (11%), «не находился по месту жительства» (9%), «был занят, работал» (7%), «не живу по декларированному месту жительства» (7%), «никому не верю» (7%), «не хотел» (5%), «мой голос ни на что не влияет» (5%) и «не было времени» (4%).

Наиболее частыми аргументами, почему избиратели участвовали в выборах, были такие: «желание поддержать определенную партию, кандидата» (21%), «чтобы повлиять на будущее самоуправления» (12%), «надежда на лучшее будущее, перемены» (12%), «желание выразить свое мнение» (7%), «всегда участвую во всех выборах» (6%) и «чтобы другая партия получила меньше мест» (3%).

Опрос показал, что самыми пассивными избирателями, которые чаще, чем другие, не участвуют в выборах, является молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (50%), а активнее всего в выборах участвуют избиратели в возрасте от 55 до 63 лет (79%). Кроме того, чаще в выборах участвуют женщины (70%), избиратели с высшим образованием (76%), избиратели, которые говорят дома по-русски (71%) и работающие в государственном секторе (78%).

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по данным исследования, проведенного агентством SKDS в декабре 2016 года, меньше всего жители Латвии доверяют политическим партиям, Сейму и правительству, при этом в последние годы кризис недоверия к ним только углубляется.

Так, партиям доверяют всего 7% опрошенных, не доверяют — 84%, остальные респонденты не имеют конкретной точки зрения. Далее следует Сейм Латвии, рейтинг которого составляет минус 70,3. Рейтинг правительства страны — минус 54,7.

Отметим также, что жители Латвии стали меньше доверять и средствам массовой информации. Так, доверие к радио снизилось с 61% в 2014 году до 55% в 2016 году, к телевидению — с 62% до 51%, к печатным СМИ — с 50% до 39%, к информационным интернет-порталам — с 42% до 35%.