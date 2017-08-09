Конкретные проекты реновации в Москве создадут только к августу 2019 года

Москва, , 16:47 — REGNUM Последние постановления правительства Москвы о благоустройстве территорий и о требованиях к отделке жилья, предоставляемого по программе реновации, свидетельствуют, что до недавнего времени у столичных властей не было конкретных представлений о том, как именно проводить снос и расселение. Процесс ограничивался озвучиванием планов. Даже сейчас, когда уже объявлено, что выбраны 300 площадок под строительство новых домов для первой волны переселения, у мэрии нет готовых проектов новых районов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Постановления правительства, принятые 8 августа (спустя несколько месяцев после объявления о перекраивании жилых массивов Москвы), это первые конкретные шаги в данном направлении. То есть только сейчас можно говорить, что в столице приступили к собственно созданию программы реновации, с которой ранее уже успели согласиться федеральные и столичные ведомства.

Так, в Москве проходит конкурс на создание лучшего проекта реновации. Как заявил на заседании правительства главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, о своём желании принять в нём участие заявили более ста архитектурных команд из России и других стран мира.

На первом этапе жюри конкурса в составе мэра столицы Сергея Собянина, его заместителя по вопросам строительства Марата Хуснуллина, главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, бывшего главного архитектора Берлина Ханса Штиммана и других представителей архитектурного сообщества России и зарубежья отобрали 20. При отборе учитывались такие критерии как профессионализм, опыт работы, реализованные проекты.

В ходе второго этапа конкурса участников разделят на пять групп, в рамках которых они должны будут представить проект реновации одного из пяти предоставленных им районов, выбранных правительством в качестве стартовых.

Отметим, пока не было озвучено критериев обустройства новых районов и отделки жилья, начинать второй этап конкурса не имело смысла: правительство не представляло, что в конечном итоге надо получить от конкурсантов.

«Мы уверены, что в ходе второго этапа конкурса мы гарантированно получим очень серьёзные и качественные проекты, которые нам представят его участники. Уверенность в положительных результатах проводимого нами мероприятия нам вселяет очень высокий профессиональный уровень тех, кто заявил о своём желании работать с нами. В ходе второго этапа конкурса его участникам предстоит не просто представить нам свои отвлеченные соображения и идеи относительного того, как должны выглядеть районы подлежащие реновации, им придется непосредственно идти «на землю» и создавать проекты в непосредственной привязке к конкретным территориям, условиям и требованиям», — заявил Сергей Кузнецов.

По его словам, предоставленные в ходе второго этапа конкурса проекты позволят сформулировать техническое задание, которого пока нет и которое бы включало стандарты, первичные данные и требования к выполняемым работам, формам отчётности, экономическим отчетностям. Планируется, что выработанные в ходе проведения конкурса технические задания будут потом возможно использовать в ходе реализации других проектов реновации.

В качестве пяти пилотных или стартовых районов, на которых планируется обкатать первые проекты реновации были выбраны Кузьминки, Головинский район, район Проспекта Вернадского и Хорошево-Мневники.

При выборе пилотных районов учитывалось количество жителей, проголосовавших за реновацию. Здесь снос пятиэтажек поддержало около 90 процентов населения. Кроме того, в расчёт бралось количество домов, подлежащих сносу. В результате остановились на тех районах, где уничтожению подлежат не отдельные здания, а целые комплексы пятиэтажек.

Итоги второго этапа конкурса, по словам Сергея Кузнецова, планируется подвести к октябрю 2017 года.

«В ходе подведения итогов второго этапа конкурса м ы планируем получить вполне конкретные результаты. На основе отобранных проектов мы будем реализовывать планы по реновации и в других районах Москвы», — заявил Сергей Кузнецов.

Также в правительстве заявили о том, что всего планируется осуществить реновацию на 300 площадках в Москве. Они будут использованы для строительства нового жилья под первую волну переселенцев из сносимых домов.

Проекты планировок новых кварталов будут окончательно разработаны до 1 августа 2019 года. Планируется, что сначала они пройдут процедуру согласования с жителями и только после этого их окончательно утвердят к концу 2019 года.

Напомним, массовое расселение и снос пятиэтажных домов периода раннего панельного домостроения было начато первым мэром Москвы Юрием Лужковым в 1990-х годах и велось в рамках «Программы комплексной реконструкции районов пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения». Однако из-за финансового кризиса 2008—2010 годов многие строители не смогли выполнить обязательства перед городом. В итоге московские власти приняли решение завершить программу силами городского бюджета.

Вопрос продолжения сноса ветшающего панельного жилого фонда был вновь поднят в феврале 2017 года. На встрече с Собяниным 21 февраля 2017 года президент России Владимир Путин поручил продолжить расселение пятиэтажных домов.

10 марта депутаты Госдумы от «Единой России» Ирина Белых, Владимир Ресин, Николай Гончар и Геннадий Онищенко внесли в нижнюю палату парламента проект закона № 120 505−7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О статусе столицы Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей реновации жилищного фонда в столице Российской Федерации — городе федерального значения Москве», который в народе получил наименование «Закон о реновации».

1 июля 2017 года Владимир Путин утвердил поправки к закону «О статусе столицы Российской Федерации», согласно которым запущена программа реновации в Москве. 1 августа 2017 года московские власти утвердили программу сноса старых домов. В рамках этой программы планируется до 2032 года снести 5144 дома (преимущественно «хрущёвки») общей площадью 16 млн кв. м, а жителей переселить в новые дома. Программа затронет около 1 млн москвичей.