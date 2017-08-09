Арслан Магомедов, , 16:46 — REGNUM

Внутренняя политика, проводимая в Узбекистане с первых дней независимости, постепенно превратила страну в фабрику по производству террористов.

Это стало особенно заметно в последние годы, когда радикалы родом из Узбекистана стали осуществлять террористические акты или пытаться это сделать в благополучных странах Европы и США.

Как сообщалось сегодня, 9 августа, в Узбекистане 27-летний житель Ферганской области приговорен к шести годам лишения свободы за связь с террористической организацией «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Террористы из Узбекистана и ранее фигурировали как участники терактов, но это чаще всего происходило на территориях Афганистана, Пакистана, Сирии и других третьих стран, теракты в этих государствах не вызывали должного внимания мирового сообщества.

Когда выходцы из Узбекистана «засветились» в Европе и США, это произвело соответствующий резонанс, для многих стало очевидным то, что это (террористы узбекистанского происхождения — ИА REGNUM ) — уже определенная тенденция.

Стоит отметить, что теракты вызывают широкий резонанс только тогда, когда они происходят в странах, где ценится человеческая жизнь, а это в основном устойчивые демократии западных стран.

Обратите внимание на резонанс после совершения терактов выходцами из Узбекистана, 39-летним Рахматом Акиловым в Стокгольме, Абдулкодиром Машариповым в ночном клубе в Стамбуле, попытки совершения терактов выходцами из Узбекистана в США, на ликвидацию террористической ячейки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после взрыва в метро в Санкт-Петербурге, где также фигурировали граждане Узбекистана.

Итак, перейдем к вопросу: почему все больше выходцев из Узбекистана начали фигурировать в сводках новостей по фактам участия в террористических актах?

В Узбекистане за все годы независимости была создана такая государственная и общественная система, при которой жителям страны негде было искать правды и сочувствия.

Правоохранительные органы и суды в этой стране являются органами репрессий, в Узбекистане нет независимых ветвей власти, свободно работающих СМИ, даже религиозные организации были инструментом в руках государства. Соответственно, была создана такая обстановка, при которой наделенные государственными полномочиями лица рассматривали население только с позиции объектов, с помощью которых можно обрести личное благосостояние. Бизнес в Узбекистане нещадно «стригли», против граждан фабриковались уголовные дела, иными словами, справедливости искать было не у кого.

В этой обстановке единственной силой, которая могла с сочувствием и пониманием отнестись к угнетенным гражданам, являлись те экстремистские организации, которые подпольно действовали в традиционно мусульманском Узбекистане.

Экстремисты, обладающие собственной идеологией, навыками вербовки, за годы независимости привлекли на свою сторону огромное количество обиженных граждан Узбекистана, о точном количестве которых не может сказать никто.

Думаю, мы еще услышим об этих людях, примкнувших к экстремистам из-за бездумной внутренней политики узбекских властей, и услышим о них именно из сводок новостей по фактам совершенных ими терактов или подготовки к ним.

Вместе с этим, я возлагаю большие надежды на нового президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который в настоящее время предпринимает ряд мер по нормализации ситуации в стране.

Мы видим из сообщений, что новый президент делает попытки урезонить силовиков, организовать нормальную работу ветвей власти, СМИ, общественных организаций. Будем надеяться, что это не декларации, а реальная политическая воля Мирзиёева, результатом реализации которой станут мир и согласие в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане осудили сторонника «Джебхат ан-Нусры»*