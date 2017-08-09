Споры о кодексе НПО: спасать или не спасать беженцев на Средиземноморье?

Рим, , 14:27 — REGNUM Кодекс поведения, разработанный МВД Италии для НПО, занятых в спасении мигрантов в Средиземном море, стал поводом для жарких споров в итальянском правительстве. Скандал дошел до того, что министр транспорта потребовал отставки министра внутренних дел, чье ведомство составляло текст кодекса.

«Потоки мигрантов постепенно снижаются, выигрывает государство», — так премьер-министр Италии Паоло Джентилони объясняет, почему он решил защитить стратегию главы МВД Марко Миннити в плане работы с НПО.

В интервью новостной передаче TG1 премьер Италии очень четко дал понять, что «кодекс поведения НПО является важной частью стратегии, которая приведет к отличным результатам», что означает «победу государства и поражение контрабандистов».

Но среди министров правительства мнения расходятся. Министр транспорта Грациано Делрио, который отвечает также за береговую охрану, заявил, что если поблизости зоны бедствия находится корабль НПО, нельзя ему запретить спасать людей, даже если НПО не подписало кодекс. Католический мир поддерживает министра транспорта, но не МВД.

Во вторник, 8 августа, министр иностранных дел Италии Анджелино Алфано и премьер-министр Паоло Джентилони провели встречу с посланником ООН в Ливии Гассаном Саламе, который приветствовал итальянскую военно-морскую миссию поддержки ливийской береговой охраны. Президент Европарламента Антонио Таяни также определил кодекс НПО как «незаменимый».

По данным МВД Италии на 8 августа 2017 года, в ЕС по морю прибыло на 3,47% меньше мигрантов по сравнению с прошлым годом, что говорит об эффективности проводимой политики. Однако министр транспорта и католическая церковь настаивают, что международное право — это приоритет для сохранения жизней, и оно диктует привлечение любого судна, в случае необходимости, для спасения людей.

Четыре НПО подписали документ, среди которых организации: «Save the Children», «Moas», «Sea-Eye», «Proactiva open arms».

Не подписали — «Врачи без границ», «Sea Watch», «Jugend Rettet», «Sos Mediterranee». Гуманитарные организации, не подписавшие кодекс, выступают против двух пунктов: присутствия полиции на борту и возможного запрета на передачу спасенных беженцев другим суднам.

«Ни в одной стране мы не допускаем наличие оружия на наших кораблях, даже в наших больницах», — пояснил представитель «Врачи без границ».

Идея о разработке кодекса поведения для НПО, занятых в спасении мигрантов в Средиземном море, была представлена Италией на саммите глав МВД ЕС в Таллине. Среди 13 пунктов кодекса поведения НПО значится, например, запрет на вхождение в ливийские воды и установку с контрабандистами любых контактов, включая световые сигналы в направлении берега; обязанность информировать о финансовых источниках государство, где НПО зарегистрировано, держать в курсе компетентные органы, ответственные за координацию спасательных операций, сотрудничать с правоохранительными органами той страны, где планируется высадка спасенных беженцев.

На сегодняшний день на долю НПО приходится почти треть спасательных операций у берегов Ливии. Италия и ряд стран ЕС критикуют их деятельность, считая, что она лишь побуждает все больше людей бежать в Евросоюз. НПО отвергают обвинения в сотрудничестве с контрабандистами.