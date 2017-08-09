Столкновение в индийском Кашмире: Три человека погибли

Нью-Дели, 9 августа 2017, 14:11 — REGNUM Вооруженные силы Индии убили трех человек в индийском Кашмире, сообщает 9 августа GeoTV.
Инцидент произошел в районе Пулвама на юге Кашмира. Солдаты вступили в перестрелку с местными жителями, в результате три человека погибли.
Столкновения между правительственными войсками и местными жителями в индийском Кашмире не является редкостью, что связано со сложной спецификой региона.
Территория Кашмира является спорной между Индией и Пакистаном. В ходе двух кровопролитных войн она была разделена между этими государствами.
Особенностью индийского Кашмира является тот факт, что большая часть населения здесь исповедует ислам и, соответственно, тяготеет к Пакистану, что и приводит к многочисленным актам насилия.
Кроме того, власти Индии обвиняют Исламабад в поддержке сепаратистских настроений в данном регионе, что служит причиной нарастающей напряженности между соседними государствами.
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