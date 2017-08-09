В московском регионе отмечено рекордно высокое давление

Москва, , 13:58 — REGNUM Рекордно высокое атмосферное давление зафиксировали в московском регионе в среду, 9 августа. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

"В среду погоду в столичном регионе продолжит определять антициклон, центр которого сегодня находится над Псковской областью, — говорится в сообщении. — Этот антициклон принес не только солнечную и теплую погоду (…), но и очень высокое атмосферное давление».

Так, утром 9 августа барометры показали 757,4 мм рт. ст., ранее рекордный показатель для 9 августа составлял 755,8 мм ртутного столба (установлен в 1983 г.).

«В течение сегодняшнего дня рост атмосферного давления продолжится», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 августа 2017 г. в Москве и Подмосковье также был отмечен повышенный фон атмосферного давления, который сопровождался ухудшением самочувствия у людей, страдающих гипертонией.

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