После скандала: В приюте для собак в Перми ужесточили доступ посетителей

Пермь, , 13:45 — REGNUM В Перми на территорию приюта для собак ввели пропускную систему доступа посетителей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, мера предпринята с целью повышения безопасности находящихся в приюте собак. Она позволяет вести учёт всех посетителей учреждения.

Сотрудникам учреждения выданы специальные пропуска — карточки, а посетители и волонтеры смогут попасть в приют, предъявив документ, удостоверяющий личность.

Как отметил директор Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек Игорь Сафонов, в настоящее время в приюте ведется ремонт, введена пропускная система, помогают следить за порядком и камеры видеонаблюдения.

С начала 2017 года в приют поступило 1180 безнадзорных собак, а новый дом обрели 650 бездомных животных.

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Напомним, что приют весной 2017 года вокруг приюта разразился скандал. Из учреждения в ветклинику были доставлены пять изувеченных собак. В самом приюте тогда утверждали, что животные стали жертвами междоусобной драки. Однако эксперты пришли к выводу, что увечья нанесены человеком. По факту истязания собак было возбуждено уголовное дело, а случай вызвал широкий резонанс. После этого скандала у приюта сменился куратор.

Между тем, как считают зоозащитники, после смены директора приюта ситуация не изменилась. Они заявили о новых фактах негуманного обращения с бездомными собаками, пишет «РифейПермь».

Добавим, что 8−9 августа в краевой столице проходят пикеты зоозащитников. «Волонтерский совет Пермь» сообщил на своей странице в соцсети, что пикеты — вынужденная мера для привлечения внимания губернатора к проблеме недобросовестного содержания животных в муниципальном приюте.

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