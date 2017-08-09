Петербург успеет организовать вытрезвители до ЧМ-2018

Санкт-Петербург, , 16:52 — REGNUM Санкт-Петербург успеет организовать систему вытрезвителей до чемпионата мира по футболу 2018 года, если сверху поступит такое указание. Об этом сегодня, 9 августа, заявила вице-губернатор Анна Митянина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Митянина отметила, что пока по срокам возрождения системы вытрезвителей «никакой конкретики нет», но она ожидает, что более полная информация появится в ближайшее время.

«Я убеждена, что, если эта проблема носит такой острый характер, то через какое-то время мы получим ясные четкие указания», — сказала чиновница.

«Может быть, стоит говорить о платных, о возмездных услугах. Судя по тому, как активно ведется обсуждение, в ближайшее время все прояснится. Чемпионат уже на носу. Мы всегда все успеем», — подчеркнула Митянина.

При этом она считает, что опираться на опыт других стран и даже других регионов Петербургу не стоит. «У России особая судьба, особая роль. Нам достаточно и своего понимания, как можно обеспечить право человека, находящегося в этом состоянии. <…> Опираться на опыт Башкирии, национальной республики, у которой свое отношение к пьяным людям, думаю, не стоит», — заметила вице-губернатор.

Напомним, 1 августа вице-премьер РФ и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко заявил, что следует вернуть вытрезвители на время чемпионата мира, чтобы создать «человеческие условия для фанатов, которые перебрали».

Систему вытрезвителей ликвидировали еще в 2011 году, примеру всех регионов не последовали Татария и Башкирия. Осенью 2016 года главный нарколог РФ Евгений Брюн заявил, что в городах, где пройдут матчи Мундиаля, должны открыться вытрезвители в обязательном порядке.

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