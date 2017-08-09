Олешко рассказал о своем уходе с «Первого канала»

Москва, , 13:40 — REGNUM Известный телеведущий Александр Олешко на своей странице в соцсети Instagram прокомментировал информацию о том, что он покидает «Первый канал».

«Никаких официальных заявлений, уточнений, выяснений, прощаний и прочего, — написал Олешко. — Лишь благодарность за многолетнее, яркое, разнообразное, очень насыщенное и очень интересное, доброе сотрудничество, которое завершилось по собственному желанию в начале июня этого года!»

Кроме того, телеведущий поблагодарил руководство «Первого канала» за оказанное доверие и поддержку. Олешко также написал, что будучи «свободным художником», он получил предложение, от которого «не мог отказаться».

«Где бы и с кем бы ни находился, главной остается задача подарить зрителю радость, душевный покой и хорошее настроение!, — написал ведущий. — Зритель знает, это от души».

Ранее ряд СМИ сообщил, что телеведущий Александр Олешко, который ранее был задействован в проектах «Минута славы» и «Точь-в-точь», покидает «Первый канал».

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