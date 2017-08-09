Москва, , 13:15 — REGNUM В Москве жители Арбата требуют перенести стену памяти Виктора Цоя из-за постоянного нарушения общественного порядка его поклонниками, сообщает 9 августа «Агентство Москва» со ссылкой на главу округа Евгения Бабенко.

Сообщается, что власти округа Арбат постоянно получают обращения от жителей района о создании места памяти лидера группы «Кино» Виктора Цоя на территории спорткомплекса «Лужники» взамен существующей или о переносе её в Санкт-Петербург, где родился певец.

«Я прекрасно понимаю и ту, и другую аудиторию: молодежь, для которой он остается кумиром, и другую сторону — жителей, которая четко и ясно говорит о том, какое отношение В. Цой имел к Арбату, и эту стену надо, как одно из предложений, убрать в «Лужники», а второе — «перевезти» в Питер. И такие предложения были», — сообщил Бабенко.

Он также отметил, что стена памяти Цоя в настоящий момент находится в неудовлетворительном состоянии, а на территории места памяти можно часто встретить людей, нарушающих общественный порядок, что вызывает у местных жителей недовольство и требование её закрасить и создать в другом месте.

Чиновник добавил, что необходимо решать вопрос по месту памяти певца с помощью общественного обсуждения, в частности, через интернет-опрос.

«Город будет решать, и жители Арбата будут решать. И если это будет, то будет, скорее всего, на «Активном гражданине». И от этого зависит очень многое. Мне кажется, это все равно будет вывешено на «Активном гражданине», что там собираются делать и как. У кого-то будут другие предложения по этому поводу», — резюмировал он.

Напомним, ситуация вокруг стены памяти лидера группы «Кино» неоднократно накалялась: в парламенте столицы велись дебаты по приданию стене статуса культурного наследия, в Госдуме РФ просили сохранить стену, а в московском окружном военном суде требовали и вовсе закрыть стену. Были и радикальные предложения муниципального совета депутатов Арбата перенести или закрасить стену.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 19 на 20 июня 2016 года на стене памяти появилась надпись «Цой мёртв», однако вскоре надпись закрасили. Стену назвали «язвой» на теле Москвы и местом, ставшим «сборищем маргиналов».

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