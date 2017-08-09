Подмосковный полигон «Слизнево» обещают рекультивировать, но очень нескоро

Наро-Фоминск, Московская область, , 12:54 — REGNUM Закрытый полигон ТБО «Слизнево» в Наро-Фоминском районе готовят к официальной рекультивации. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области, 2 августа были оглашены результаты конкурса по разработке проекта рекультивации полигона, в рамках которого победителем признано ООО «Волгоэнергопромстройпроект». В ближайшие недели планируется заключения муниципального контракта. Срок выполнения работ по разработке проекта рекультивации составит 6 месяцев с момента заключения контракта.

«Направление дальнейшего использования территории полигона ТБО — рекреационное (с посевом трав и посадкой деревьев). Сельскохозяйственное, промышленное и лесохозяйственное направления для территории ТБО — не приемлемы. После разработки проекта будет проведена его государственная экологическая экспертиза и объявлен конкурс на проведение работ по рекультивации. В среднем рекультивация занимает около двух лет», — пояснили в ведомстве.

Отметим, что полигон ТБО «Слизнево» в Наро-Фоминском районе был закрыт в 2007 году. Позже были проведены работы по завозу чистых грунтов для снижения негативного воздействия полигона на окружающую среду. Тем временем жители заявляют о постоянных пожарах на полигоне и удушаем запахе. По мнению некоторых экологов, закрытый полигон могут нелегально использовать по ночам.

Как пояснили ИА REGNUM в министерстве экологии, основными причинами возгорания отходов на полигонах и свалках является грубое нарушение технологии их складирования и, как следствие, происходят экзотермические реакции, возникающие в процессе биологического разложения твердых коммунальных отходов (ТКО) с образованием горючих газов, в основном СО (Моноокси́д углеро́да) и Метана. Решение этой проблемы — проведение работ по рекультивации закрытого полигона.

«Проектными решениями предполагается выполнить комплекс мероприятий по ликвидации пожара на полигоне ТБО, а также разработка проекта ливневой канализации, водоотводных сооружений, биологического этапа рекультивации», — сообщили в ведомстве.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, местные жители деревни Слизнево жалуются на то, что на месте закрытого полигона постоянно происходят возгорания. Фактически, свалка была закрыта десять лет назад, но никаких официальных работ по рекультивации за это время проведено не было.

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