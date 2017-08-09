Землетрясение в Сычуани: количество жертв продолжает расти

Чэнду, Китай, , 12:28 — REGNUM Власти китайской провинции Сычуань, где накануне было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,0, подтвердили информацию об обнаружении тел еще 6 местных жителей. Таким образом, по состоянию на текущий момент, общее количество жертв природной катастрофы достигло 19 человек.

Власти сообщают о 247 раненных, в том числе 40 гражданах, которые находятся в критическом состоянии. Напомним, еще утром спасатели располагали информацией о 175 пострадавших. Количество раненных и погибших еще может измениться, спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут быть люди, пишет «Синьхуа».

Землетрясение магнитудой 7,0 было зарегистрировано в китайской провинции Сычуань поздним вечером 8 августа. В первые часы спасатели сообщили об обнаружении тел шести местных жителей, однако количество погибших продолжает увеличиваться по мере разбора завалов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, председатель КНР Си Цзиньпин распорядился принять все необходимые меры, а также заняться вопросом раннего оповещения населения.

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