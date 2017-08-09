Директора калужского предприятия заставили выплатить зарплату

Калуга, , 12:54 — REGNUM В Калуге призвали к ответу директора коммерческого предприятия по торговле и обслуживанию технический деталей для энергетической и авиационной промышленности, задолжавшего сотрудникам заработную плату и выплаты пособия по уходу за ребёнком на общую сумму в 1,5 млн рублей. Об этом 9 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Азер Садыгов.

Так, в 2014—2015 годах зарплату не выплачивали 19 сотрудникам предприятия. Задолженность перед четырьмя работниками составляла более 100 тыс. рублей каждому, десяти сотрудникам не выплачена сумма более 50 тыс. рублей каждому, остальным работникам — суммы, не превышающие 50 тыс. рублей.

Директор утверждал, что нарушения выплат зарплаты допускались из-за финансовых трудностей, однако следствию удалось доказать, что денежных средств в кассе и на расчётных счетах предприятия было достаточно для выплаты заработной платы.

Приговором суда руководителю организации назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Кроме того, следствию удалось добиться возвращения долгов по зарплате перед работниками на сумму 1,3 млн рублей.

Напомним, по данным государственной инспекции труда по Калужской области, на 1 июля 2017 года общая задолженность по заработной плате на 65 предприятиях региона составляла почти 166 млн рублей. За первые шесть месяцев 2017 года деньги возвращены 3 тыс. Общая сумма взысканных средств составляет 90 млн рублей.

Сотрудниками государственной инспекции труда по Калужской области были выявлено 299 нарушений трудового законодательства по оплате труда. 144 работодателя привлечено к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 2 млн 391 тыс. рублей. Еще 13 работодателям объявлено предупреждение.

На 65 предприятиях, которые имеют долги по зарплате, проводится поверка. Эти компании внесены в реестр организаций-задолжников. Среди них: Калужский мясокомбинат, ОАО «ДРСУ-8», ОАО «КамоЛада», ООО «ОЗМК», АО «Думиничский завод», ЗАО «Розовый сад», ООО «Фирма «АВИВ», ООО «Полистрой и другие. ООО «Энергоприбормаш», ОАО «Кировский завод», ОАО «60 Арсенал» и другие.