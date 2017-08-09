Отменено решение трёх судов: кто ответит за ошибку властей Тюмени?

Тюмень, , 12:05 — REGNUM Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ отменила решения трех арбитражных судов о признании законным строительства жилого дома возле аэродрома «Плеханово» в Тюмени. Авиаторы доказали свою правоту в высшей инстанции. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Судебное определение находится в открытом доступе. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации рассмотрела 25 июля кассационную жалобу акционерного общества «ЮТэйр-Вертолетные услуги» на решение Арбитражного суда Тюменской области от 26 июля 2016 года и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 25 октября 2016 года по заявлению ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (Ханты-Мансийск) и ООО «ЮТэйр-Лизинг» (Тюмень) к администрации города Тюмени о признании незаконным разрешения на строительство от 11 декабря 2015 (№ 72−304−487−2015).

Отметим, что вышеуказанные арбитражные суды отказали в признании разрешения на строительство незаконными. Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 19 января 2017 решения также были оставлены без изменения.

Защитили права, а не безопасность дольщиков

АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» считает, что решения трех арбитражных судов были приняты с нарушением норм материального права. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации согласилась с доводами авиаторов.

Установлено, что администрацией Тюмени открытому акционерному обществу «Сибстройсервис» в 2015 году было выдано разрешение на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом ГП-1» по адресу ул. Интернациональная, 199, корпус 4, со сроком действия до 11 июня 2017 года, на земельном участке, расположенном рядом с аэродромом «Плеханово». Арендатором всей инфраструктуры на аэродроме «Плеханово» является авиакомпания. Разрешение было выдано без согласования со структурами «ЮТэйр», хотя дом строился в непосредственной близости от аэродрома.

Установив наличие зарегистрированных Управлением Росреестра по Тюменской области прав участников долевого строительства на квартиры в возводящемся на ул. Интернациональной доме, суды посчитали, что оспаривание разрешение на строительство затрагивает права дольщиков и их законные интересы. Вместе с тем суды при рассмотрении дела не учли, что согласно статье 46 Воздушного кодекса проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений должны проводиться с соблюдением требований безопасности полетов воздушных судов, с учетом возможных негативных воздействий оборудования аэродрома и полетов на здоровье граждан, а также по согласованию с собственником аэродрома.

Аэродром «Плеханово» зарегистрирован в государственном реестре аэродромов и вертодромов. Контрольная точка, от которой автоматически устанавливается приаэродромная территория радиусом 30 км. Земельный участок, на котором строится дом, находится в границах приаэродромной территории. То есть строительство дома на ул. Интернациональной без специального согласования с авиакомпанией было изначальной ошибкой.

«Наказывать надо конкретных чиновников»

Многоэтажка на ул. Интернациональная, 199, корпус 4, пока был суд да дело, построена. Заключен 251 договор участия в долевом строительстве. Переживания тюменцев снимает определение ВС РФ, в котором четко сказано, что дольщики имеют право обратиться с исками к лицам, допустивших такое строительство. Но что будет с их жильем — впереди не одно судебное разбирательство. И кто за это ответит?

Тюменские социальные сети после определения ВС РФ буквально взорвались. Вот несколько цензурных реплик.

«Кто выдавал разрешение на строительство, игнорируя все нормы? А может он не бескорыстно это делал? Вот он пускай и компенсирует жителям покупку новых квартир, а потом сядет. Дома реально очень близко к аэропорту, это опасно».

«При нормальном судопроизводстве, если подан иск о нарушениях в строительстве, строительство приостанавливается — а здесь продолжали строить и продавать квартиры, чем усугубили ущемление прав физлиц. Наказывать надо конкретных чиновников, тогда и толку будет больше».

«Для застройщика этот жилой комплекс — беспроигрышное дело. За квартиры заплатит либо покупатель, либо город»

«Местные суды, по всей видимости, не хотели конфликта с администрацией Тюмени и области. Чтобы потом председатели судов не выслушивали и не участвовали в неприятных беседах с крупными чиновниками. А судьи Верховного суда далеко, в столице, им дела нет до региональных бюрократов».

Кстати, в Москве застройщику ПКФ «Гюнай» Росавиация отказала в согласовании проекта строительства жилых домов около аэропорта «Домодедово». И суды встали на сторону Росавиации, как бы застройщик ни старался пробить разрешение.

Кроме того, 1 июля 2017 года президент России Владимир Путин подписал поправки в Воздушный кодекс. Аэропортам, согласно поправкам, придется заново разработать проекты приаэродромных территорий и установить на них семь подзон с разными степенями ограничений по использованию. Владельцы уже построенных в этих подзонах объектов недвижимости получат право на денежную компенсацию от аэропортов. Жители домов, которые окажутся в зоне авиационных шумов, превышающих допустимый уровень, смогут требовать расселения опять за счет аэропортов.