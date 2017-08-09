«Принцип пылесоса»: Челябинск дорос до 1,2 миллиона

Челябинск, , 11:19 — REGNUM Население Челябинска достигло 1 млн 200 тыс. человек. Рост численности жителей городские власти объясняют экономическим благополучием региона на фоне других, эксперты заявляют о неблагополучии внутри региона и существующем «перетоке» людей из периферии в центр, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В мэрии Челябинска заявили о стабильном приросте населения мегаполиса в последние пять лет. Челябинскстат подтверждает рост численности челябинцев за счёт положительного сальдо миграции.

Представители городской администрации уверяют, что росту населения способствует социально-экономическое благополучие. Якобы низкая безработица, более высокая средняя зарплата, чем в других регионах подвигает к переезду в столицу Южного Урала людей из других регионов, и некоторых бывших советских республик, в первую очередь Казахстана. Основной мотив — это работа, которую можно получить в мегаполисе, по заверениям городских властей подавляющее количество приехавших — трудовые мигранты.

Эксперты же выдвигают другую версию роста мегаполиса — концентрация населения в крупных населенных пунктах, вследствии неблагополучия в регионе. В малых населенных пунктах, городках и поселках, деградирует социально-экономическая инфраструктура, закрываются библиотеки, медицинские учреждения, сокращается производство. Люди вынуждены переезжать, и первый из вариантов рассматривается — областной центр. Примерно по такой же схеме насыщаются другие миллионники в РФ. При этом фактор экологического неблагополучия в Челябинске изнуренных безденежьем людей как правило не пугает. Вопрос выживания, пусть даже за счет отложенной потери здоровья, стоит выше всех других аргументов.

Такая тенденция, перетока населения из глубинки в региональный центр, сохраняется несколько лет. Порой резко, в связи с очередным кризисом, а в промежутках между ними — более плавно, люди переезжают, концентрируясь в городе, надеясь спастись. Тенденция эта, как объясняют эксперты сложилась не сама по себе, а появилась в результате реализуемых экономических реформ последних десятилетий. То есть это не свалившаяся невесть откуда напасть, а рукотворное, создаваемое в лоне курса на разгосударствление экономики, обустройство жизни, которое, зачастую, некоторые экономисты выдают за «естественных ход вещей». Эти складывающиеся принципы жизни, например, лоббисты Челябинской агломерации описывают как сами собой возникающие и используют для закрепления в проектах. Мол «мы ничего не делаем, а лишь фиксируем, что и так уже сложилось естественным образом». По их объяснениям, вначале якобы «люди сами протаптывают тропинки, а потом мы их лишь асфальтируем».

Отметим, рост численности населения в областном центре, — в Челябинске, происходит на фоне снижения численности населения в других городах региона. Причем в сами малые города, которые, как правило, в силу специфики региона, являются моногородами, переезжают люди из близлежащих сел и деревень. Получается что выстраивается схема, при областной центр, как бы втягивает в себя населения со всего региона.

Напомним, региональное правительство активно реализует проект Челябинской агломерации, и практически признало, что в главная задача агломерации — это «синхронизации» и «сглаживание» разницы, дисбаланса, который все очевидней просматривается между Челябинском и периферией.

При этом региональные министры признают, что у лоббируемой системы есть ядро (Челябинск), и периферия (область), которые не могут существовать иначе как — концентрация социально-экономической жизни в ядре, и использование периферии для подпитки ядра. Таковы ныне законы развития социально-экономических систем, которые базируются на принципах «невидимой руки рынка».

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