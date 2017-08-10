Из России с любовью: тысячи километров за «лайки»

Москва, , 04:24 — REGNUM За первые три недели со дня старта на I Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» поступило уже более 3000 снимков. География конкурса также растет: к участию присоединились фотографы из Германии, Албании и других стран.

Первое место по количеству поданных заявок на данный момент занимает номинация «Уникальная природа». Более 1000 фотографий прислали участники из Владимира, Воронежа, Челябинска, Сыктывкара, Благовещенска, Мурманска и других городов.

Наибольшей популярностью среди посетителей сайта пользуется фотография «Пастух», представленная митрополитом Рязанским и Михайловским Марком. Снимок набрал больше 300 отметок «Мне нравится».

По словам члена жюри Екатерины Рождественской, номинация будет интересна не только фотографам, но и людям, которые любят путешествовать и открывать для себя новые места.

«Я уже два года подряд езжу на родину моего отца, Алтай, — комментирует Екатерина. — Оказалось, там такая красота. Я поняла, что в России множество замечательных мест, столько всего удивительного. Поскольку я не везде была, мне очень хочется просто по-человечески посмотреть, что пришлют нам и откуда. Может, с помощью фотографий наших конкурсантов я смогу выбрать новые маршруты для путешествий».

Прием работ на фотоконкурс проводится до 2 сентября.

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: Россия «феномен глобального масштаба» в лицах и формах