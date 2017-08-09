Анна Алябьева, , 19:14 — REGNUM

Как и предполагалось ранее, установка памятника Николаю II в Новосибирске и запланированное увековечивание в бюсте Сталина спровоцировали волну инициатив по памятникам, которые порой иначе как бредовыми и не назовешь.

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В 2018 году Новосибирск отмечает свое 125-летие. Мэрия города объявила конкурс к юбилею — «125 идей для Новосибирска». Среди различных предложений обнаружилось и такое — установить памятник «резвому голому бегуну».

«Михаил из Академгородка предлагает увековечить память местной «легенды» — неуловимого эксгибициониста, который неустанно терроризирует местное население. Автор заявки объясняет это тем, что «хотя бы в этом виде он всегда будет под надзором СТОППа». СТОПП — это местный студенческий патруль», — говорится в описании инициативы на странице, посвященной обсуждению предложений к 125-летию города, в Facebook.

Сам Михаил описывает свою идею так: «Памятник должен изображать человека с распахнутым плащом, смело глядящего на проходящих мимо «жертв». Его образ как будто открывает душу перед людьми, он бесстрашен и неуловим. В его глазах задор, предвещающий веселые догоняшки со СТОППом».

По задумке автора, новая достопримечательность должна «оживить местные легенды». При этом новосибирцам предлагается оставлять свои комментарии и мнения под постом со своими предложениями. Но, судя по отзывам, инициатива не только не нашла поддержки у горожан, а напротив, вызвала гнев и раздражение. Что, впрочем, учитывая последние тенденции, неудивительно. Памятники стали очередной разделяющей новосибирское общество темой.

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Сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев отмечает, что в рамках программы «125 идей для города» жителями предложена установка множества памятников: Ермаку, атаману Воейкову, хоккейному клубу, даже какому-то заграничному певцу.

«Не прошли ещё страсти и по Сталину, барону Унгерну. Ни один из этих «объектов» не является консолидирующим, а скорее наоборот. Разве что ХК «Сибирь». И то, это вопрос предпочтений. Отсюда и такое бурное обсуждение, раздрай, вандализм. Я бы предложил мораторий на пяток лет на установку всяческих памятников. Давайте лучше займёмся наведением в городе элементарного порядка, начнём окурки в урны бросать, займёмся газонами, благоустройством нашего города, примем наконец-то транспортную модель для общественного транспорта. Просто сделаем город лучше, чище, комфортнее для нас самих. А памятники никуда не уйдут. Пусть выкристаллизуются, станут необходимыми», — высказал ИА REGNUM свое мнение Голодяев.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко считает, что памятники, например, политическим деятелям, руководителям государства (любой эпохи) — «это символическая (зримая) фиксация большинством общества признания и уважения той или иной эпохи развития государства».

«Сегодня существует несколько проблем, связанных с установками памятников. Первая, отсутствует общепризнанный механизм изучения и учёта мнения большинства. Любые опросы — это профанация, которой люди не доверяют. В обществе отсутствует уважение к легитимным государственным органам, которые вправе принимать такие решения (депутатов люди не уважают, хотя они представляют тех самых людей и ими избирались; над правительством посмеиваются; мэры — это подневольные люди в политических процессах; даже над президентом иногда издеваются). В обществе пока культивируется нигилизм с элементами анархии (мы сами с усами, зачем нам власть). Второе, в обществе нет единства в определении значимости той или иной эпохи. Реальная история переписывается и перевирается, трактовка тех или иных событий меняется в зависимости от того, кто сегодня министр культуры. Похоже, государство само заинтересовано делить людей на классы, на касты по партийному, социальному, идеологическому принципу», — отметил ИА REGNUM Агеенко, подчеркнув, что «сегодня в нашем государстве ещё идет «гражданская война» только в головах самих людей».

И эта «внутренняя» война, по мнению депутата, ещё не закончена, она поддерживается государством, и нет пока победителя.

«А памятники всегда устанавливают победители. Думаю, в этих условиях пришло время бюстиков в собственном кабинете или в квартире. Каждый будет сохранять в своей памяти ту эпоху, которой он больше верит и которая ему ближе по духу. Единства в обществе нет и пока не предвидится. В этих условиях устанавливать памятники «крупным политическим деятелям» в публичных местах просто противопоказано. Это ещё долго будет только раскалять общество. Можно, конечно, ставить памятники Гагарину, Ломоносову, Достоевскому и так далее, но это не политические фигуры. Хотя установка даже таких «нейтральных» памятников может вызвать в обществе раскол (Плисецкая, Гергиев, Солженицин), разные люди по-разному оценивают одни и те же поступки в зависимости от собственного восприятия той или иной эпохи», — считает Вадим Агеенко.

С момента появления в Новосибирске памятника последнему русскому царю Николаю II и цесаревичу Алексею у Южных врат Александро-Невского собора прошло не так много времени — открыт он был 16 июля 2017 года.

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Но и этого хватило для того, чтобы понять, что новосибирская общественность удивительно гибка. Проявляется это в том, что может она и в едином порыве объединиться и восстать против чего-то ей неугодного. Так было с тарифами ЖКХ, которые региональные власти собирались поднять сразу на 15%, против 4%, рекомендованных правительством РФ.

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Но так же быстро это самое общество может расколоться на части. Так было и со скандальной оперой Рихарда Вагнера «Тангейзер» в постановке режиссера Тимофея Кулябина в 2014 году.

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Так было и с Монстрацией несколько лет подряд и многими другими событиями, которых в городе происходит немало.

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И вот прошло меньше месяца после открытия памятника Николаю II, который изначально вызвал неоднозначную реакцию общественности, а на него уже было совершенно «покушение». Сегодня он закрыт от глаз прохожих некой розовой накидкой, развевающейся на ветру. Будет ли он отреставрирован, кем и когда — неизвестно. Как и неизвестно то, что станет с памятниками, которые уже согласованы властями, но вызвали массу противоречивых отзывов. Не стоит и говорить о тех бредовых идеях новых монументов, которые появляются каждый день — то ли в насмешку, то ли всерьёз. Нужен ли мараторий на установку памятников в Новосибирске, как-то предложил Константин Голодяев? Думаю, что нет. Новосибирская общественность устроена так, что она всегда найдет о чем спорить и критиковать. Слишком уж она многолика. Здесь, скорее, должен быть поставлен вопрос разумности и здравого смысла — как общественности, так и власти, которой необходимо учитывать настроения и бунтующий характер новосибирца при очередных согласованиях и обсуждениях монументальной скульптуры в городе.