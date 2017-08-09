Антиуранщикам Зауралья отказано в иске против правительства России

Курган, , 09:05 — REGNUM Жителям Зауралья, которые выступали истцами в Верховном суде России за признание незаконным распоряжения правительства РФ, давшего старт новым разработкам урана на территории Курганской области, отказали в иске. Общественники собираются доказать свою правоту в Европейском суде по правам человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили активисты движения «Курган-Антиуран».

Подробный отчёт, вернее, аудиозапись, о ходе отказного заседания ВС РФ, которое проходило 7 августа в форме видеоконференцсвязи в стенах Курганского городского суда, размещён в группе социальной сети «ВКонтакте», а также имеется в распоряжении редакции ИА REGNUM.

Также один из истцов, правозащитник Габдулла Исакаев сообщил о своих впечатлениях от судебного заседания на портале правозащитников Зауралья «Пятый угол». Он отметил, что защитить курганскую землю от «произвола» пришло лишь 15 человек слушателей и ни одного журналиста.

«Регион за последние годы наращивает объёмы добычи урана, и в это же время заболеваемость раком выросла в Курганской области и вышла на первые позиции в России. Анализа причин этого явления правительство РФ не провело. Населением усматривается связь с добычей урана. Отмечу, что я ранее, 11 июля, ходатайствовал истребовать у Минздрава динамику заболеваний онкологией и результаты проверки (если таковые имеются) в Минздраве зависимости роста заболеваемости раком с ростом добычи урана. Судья Анна Назарова отказала в удовлетворении ходатайства», — пишет Габдулла Исакаев.

Согласно последним данным, Курганская область по онкологическим заболеваниям действительно занимает первое место в России — показатель смертности составляет 263,5 на 100 тысяч населения. Об этом говорится в докладе заместителя Росздравнадзора Дмитрия Пархоменко, направленном в Минздрав. Однако Пархоменко в своем докладе связывает высокую заболеваемость раком среди зауральцев с нехваткой онкологов, «низкой онконастороженностью медицинских работников» и слабой диспансеризацией.

Далее, судья ВС РФ Анна Назарова, по словам общественников, отказала им в праве получить у правительства России ответ на вопрос: «Осуществлялось ли согласование с общественностью (общественными объединениями) ведение работ по добыче урана в непосредственной близости от места их проживания и к источником водоснабжения?». Габдулла Исакаев считает, что эти отказы демонстрируют «нарушение принципа равенства сторон в процессе».

Напомним, в Звериноголовском районе Курганской области будет вестись разработка месторождения урана «Добровольное», предварительные запасы которого оцениваются в 7067 тонн. АО «Далур» получило в 2017 году право пользования «Добровольным» на основании распоряжения правительства РФ № 1131-р. Федеральное агентство по недропользованию выдало соответствующую лицензию.

Как выяснилось, право пользования месторождением «Добровольное» атомщики получили без «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС). В АО «Далур» заявили, что ОВОС предприятие рассчитывает завершить до конца 2017 года. Затем, в соответствии с требованиями законодательства, с жителями Звериноголовского района будет проведено общественное обсуждение проекта, в том числе и ОВОС. В случае положительного заключения обсуждения, проект будет передан на госэкспертизу. Только при соблюдении всей этой последовательности и получении положительного заключения экспертиз АО «Далур» начнёт геологоразведочные, а затем — опытно-промышленные работы.

Правозащитник Габдулла Исакаев ссылается на положения закона 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и существо нормативных процедур «О порядке лицензирования пользования недрами», которые однозначно трактуют, что разведка и добыча урана связана с повышенной опасностью для жизни и здоровья людей, работающих и проживающих в зоне ведения работ, и со значительным экологическим риском в процессе пользования недрами.

«Закон устанавливает, что работы опасны, пока не будет доказано обратное, — поясняет Габдулла Исакаев. — Предусмотренная законом процедура оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), как требование-ограничение, не может ставиться с ног на голову, как процедура, которая, по версии ответчиков, должна быть выполнена после передачи месторождения коммерческой компании. Абсурдность такого толкования вытекает уже из того, что за месторождение уже заплачено, и никакой оценкой остановить добычу уже невозможно. Смысл ОВОС именно в том и должен заключаться (согласно логике): разрабатывать либо не разрабатывать данное месторождение».

По словам антиуранщиков, представители правительства РФ не стали утруждать себя подробными ответами на претензии и сразу после выступлений истцов просили суд признать требования истцов необоснованными. Судья согласилась с ними. В иске курганским антиуранщикам отказано.

Однако общественники не собирают складывать законодательное оружие и намереваются обратиться с иском к правительству РФ в Европейский суд по правам человека. Кроме того, сегодня, 9 августа, в Курганском областном суде будет рассматриваться аналогичный иск антиуранщиков против правительства Зауралья.

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