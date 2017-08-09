Австралийцы решат судьбу гомосексуалистов по почте

Канберра, , 07:59 — REGNUM Граждане Австралии будут голосовать по вопросу о легализации гомосексуальных браков через почту, сообщает 9 августа Associated Press.

Данное решение было принято после того, как Сенат заблокировал предложение правительства о референдуме по данному вопросу.

Голосование по почте, в отличие от референдума, не имеет силы закона, но даст правительству моральное право на проведение реформы.

Кроме того, почтовый плебисцит никогда не применялся в Австралии, что вызывает беспокойство со стороны защитников прав гомосексуалистов, требующих введения закона о браке, без изучения общественных настроений.

«Почтовая» инициатива правительства также может быть заблокирована Сенатом, если соответствующее решение примет суд.

Напомним, парламент Австралии не раз отклонял предложения правительства о проведении референдума относительно легализации гомосексуальных браков. Причиной тому является опасение, что подобная инициатива вызовет раскол в обществе и приведет к всплеску гомофобии.

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